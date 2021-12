"Von heute an sind wir unabhängig", berichtete Daimler Truck am Mittwoch via Twitter. Der grosse Nutzfahrzeughersteller mit mehr als 100'000 Beschäftigten bestätigte frühere Ansagen, am Freitag kommender Woche (10. Dezember) an die Frankfurter Börse zu gehen.Mit der Abspaltung gehen Mercedes-Autos und -Lkw erstmals getrennte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...