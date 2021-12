London (ots/PRNewswire) -Das preisgekrönte RegTech-Unternehmen Suade Labs, das auf die Automatisierung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Finanzinstitute durch moderne Technologie spezialisiert ist, hat TD Securities in sein Kundenportfolio aufgenommenTD Securities hat sich mit Suade (https://suade.org/?mtm_campaign=TD%20Securities%20press%20release) zusammengetan, um Lösungen für die aufsichtsrechtliche Berichterstattung für seine Niederlassung in Dublin einzuführen. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Meldepflichten MAS 610 und 1003 für seine Niederlassung in Singapur erfüllt. Mit Suade baut das Unternehmen seine weltweite Präsenz in den Bereichen aufsichtsrechtliche Berichterstattung und Risikoanwendungsfälle einschließlich SA-CCR weiter aus.TD Securities ist eine kanadische Investmentbank und Finanzdienstleister, die Beratungs- und Kapitalmarktdienstleistungen für Unternehmen, Behörden und institutionelle Kunden weltweit anbietet. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Unternehmens- und Investmentbanking, Kapitalmärkte und globale Transaktionsdienstleistungen an und ist die Großhandelsbank der TD Bank Group.Als Kunde von Suade hat TD Securities die Vorteile neuer Technologien wie der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), des maschinellen Lernens (ML) und künstlicher Intelligenz (KI) erkannt, auf denen die Lösungen von Suade basieren.TD Securities betreibt mehrere Unternehmen in verschiedenen Rechtsordnungen und wollte die Komplexität der Berichterstattung verringern und die Stimmigkeit der Berichterstattung zwischen den einzelnen Unternehmen auf effiziente Weise gewährleisten. Die Suade-Lösung ermöglicht TD Securities genau das und macht es möglich, sich mit sehr unterschiedlichen Anforderungen zu befassen und gleichzeitig die Interoperabilität mit etablierten Systemen zu gewährleisten."Die Implementierung der Suade-Lösung war ein fließender Prozess", erläuterte Robert Hooper, Geschäftsführer für den Bereich Technologie bei TD Securities. "Suade ermöglicht es uns, die traditionelle herstellereigene Datenformatierung vollständig zu entkoppeln, bietet eine vollständige und komplett transparente Darstellung der Datenherkunft und ermöglicht es uns, neue aufsichtsrechtliche Verpflichtungen schnell und kostengünstig zu erfüllen. Das innovative 'Regulation-as-a-Service-Angebot' des Unternehmens war ein entscheidender Faktor bei der Auswahl für unsere aufsichtsrechtliche Berichterstattung."Der Ansatz von Suade in Bezug auf Daten und den Einsatz innovativer Technologien ermöglicht es seinen Kunden, Berichte schneller zu erstellen als jede andere RegTech-, Compliance- oder Reporting-Lösung auf dem Markt.Informationen zu SuadeSuade wurde 2014 gegründet und ist ein RegTech-Unternehmen, das Regulation-as-a-Service anbietet, um die aufsichtsrechtliche Berichterstattung und Compliance für Finanzinstitute zu automatisieren. Sein datengesteuerter Ansatz bei der Regulierung sowie der Einsatz innovativer Technologien wie natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen haben Suade zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Branche gemacht. Das Unternehmen hat zahlreiche Auszeichnungen und Titel erhalten, darunter die Anerkennung als Global Innovator durch das Weltwirtschaftsforum. Suade hat das schnellste System auf dem Markt. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen für Finanzinstitute in der ganzen Welt und ist mit Niederlassungen in Großbritannien, Europa, Nordamerika und Asien vertreten.Suade. Bridging the regulatory gap through modern technology - suade.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1559440/Suade_Logo.jpgPressekontakt:Corinne Jones PR und Kommunikationcorinne@suade.org+44.772.526.9183Original-Content von: Suade Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160062/5088140