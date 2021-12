Der Blick auf den Nasdaq-Index trügt. Dieser notiert nur wenige Prozentpunkte unter seinem Top-Niveau, da vor allem Schwergewichte wie Microsoft, Apple oder Alphabet auch an schwächeren Tagen gut performen. In der zweiten und dritten Reihe gab und gibt es hingegen nachhaltige Korrekturen. Diese eröffnen Euch aktuell sehr gute Chancen, bei den Highflyern von morgen noch einmal günstig an Bord gehen zu können. Wir haben Euch heute 25 Aktien herausgepickt, die allesamt das Potenzial besitzen, sich in den kommenden Jahren im Kurs zu vervielfachen. Sie können einmal zu solchen Schwergewichten werden, wie dies heute bei Amazon oder Facebook (Meta) der Fall ist. Die Liste könnt Ihr unter diesem Video im Begleittext kostenlos anfordern. Seht Euch hierzu unser Video auf aktienlust.tv an.