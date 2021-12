BitMEX EARN bietet bis zu 100 Prozent APR auf Tether für Early Adopters

BitMEX, die weltweite Handelsplattform für Kryptowährungen, meldete die Markteinführung von BitMEX EARN. Dieses zinsbringende Produkt bietet den höchsten effektiven Jahreszins (APR) aller öffentlich gehandelten Earn-Produkte.

This table comparison is accurate as of 30 November 2021 at 12 PM HKT/4AM UTC and assumes the highest APR. (Photo: Business Wire)