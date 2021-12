Auch die letzten Ergebnisse der abgelaufenen Bohrsaison auf dem Kupfer-Gold Projekt Gabbs in Nevada übertreffen die historisch gemessenen Werte und belegen erneut die These, dass frühere Bohrungen die Mächtigkeit und den Gehalt der Gold-Kupfer-Mineralisierung bei Gabbs systematisch unterschätzt haben. Das ist die Quintessenz der letzten elf Bohrungen auf dem Teilstück Sullivan, die hat P2 Gold Inc. (TSX-V:PGLD; FRA: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...