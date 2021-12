Mainz (ots) -Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über vermehrte Klinikaufenthalte von Geimpften aufgrund des abnehmenden Impfschutzes am Donnerstag, 2. Dezember 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD MediathekImmer mehr Geimpfte finden sich schneller als erwartet in Krankenhäusern und Intensivstationen wieder. Der Grund dafür: Sechs bis sieben Monate nach dem Pieks ist der Impfschutz offenbar gleich Null - je nach Impfstoff. Bei Johnson und Johnson ist die Wirkung schon nach 3 Monaten vorbei, bei Biontech und Moderna lässt sie nach 6 Monaten stark nach. Durch das Aufkommen der neuen Omikron-Mutante stellt sich daher die drängende Frage: Brauchen wir bald schon wieder einen neuen angepassten Impfstoff?Weitere Themen der Sendung:- Verschärfungen in Rheinland-Pfalz - Ist ein Lockdown noch vermeidbar?- Ein neues Hüftgelenk in Corona-Zeiten? - 75 Prozent aller Kliniken verschieben Operationen- Aus der Ampel in die Ampel - Zwei Pfälzer Minister in Berlin- Dreikampf in der CDU - Merz, Röttgen, Braun und keine Frau- Zur Sache hilft: Anliegerbeiträge für Straßensanierung"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5088234