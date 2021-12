Yokohama, Japan (ots/PRNewswire) -- Bonitätsrating hilft Forschern und Unternehmern, ihre Glaubwürdigkeit zu visualisieren -Die Schweizer Unify Platform AG mit ihrem Japan-Hub in Shin-Yokohama, Präfektur Kanagawa, gab am 30. November die Einführung einer neuen Funktion auf UNIPLAT, dem Online-Plattformdienst des Unternehmens, bekannt. Die neue Funktion ist das Bonitätsrating: eine automatische Leistungsbewertung jedes Forschers und Unternehmers auf UNIPLAT, die unter verschiedenen Gesichtspunkten mithilfe von KI bewertet wird. Das Bewertungsergebnis wird in Form von Bonitätspunkten angezeigt. Ist die Punktzahl hoch, werden auch die Fähigkeiten und die Glaubwürdigkeit des betreffenden Forschers als hoch eingestuft. Das Bonitätsrating wird ab dem 23. Dezember auf der Plattform verfügbar sein.UNIPLAT's Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202111253912/_prw_PI2fl_8snI645r.jpgPunkteanzeige auf der "My Lab"-Seite des Forschers und Unternehmers (Bild von der Entwicklungs-Website):https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202111253912/_prw_PI1fl_TF48NE3I.jpgDie Bonitätspunkte eines Forschers oder eines Unternehmers sind auf der Seite "My Lab" zu finden. (Eine zentrale Seite, die das Profil, die Forschungsergebnisse und andere Informationen enthält. My Lab wird zeitgleich mit dem Bonitätsranking gestartet). Die erreichten Punktzahlen werden für die Öffentlichkeit sichtbar sein. So können allgemeine Benutzer - Einzelpersonen, Unternehmen oder Forschungseinrichtungen - die Fähigkeiten und die Glaubwürdigkeit des Forschers oder Unternehmers überprüfen, um zu entscheiden, ob sie Unterstützung oder eine Forschungszusammenarbeit in Betracht ziehen. Aus der Sicht von Forschern und Unternehmern könnte diese Funktion die Tür zu vielen Vorteilen wie Angeboten und Zuschüssen von Unternehmen und Institutionen öffnen.Derzeit werden folgende Aspekte von der KI des Bonitätsrating bewertet:1. Anzahl der Likes der einzelnen Inhalte (Live-Streaming, Videos und Dokumente)2. Anzahl der Aufrufe der einzelnen Inhalte3. Anzahl der Verbindungen (primäre Knoten)Die Bewertungsaspekte und -formeln werden in einer einmal jährlich stattfindenden Sitzung des Ausschusses für die Bewertung der Kreditwürdigkeit aufgrund von Änderungen der globalen akademischen Umstände verfeinert.Informationen zu UNIPLATUNIPLAT ist eine offene Plattform, die speziell entwickelt wurde, um unternehmerisch denkenden Forschern, die akademische Bereiche und Projekte im Zusammenhang mit den von den Vereinten Nationen auf der ganzen Welt vertretenen SDG fördern, zu helfen, mehr Aufmerksamkeit zu erlangen und mit Unterstützern in Kontakt zu treten, die zur Verbesserung der globalen Forschung beitragen wollen. UNIPLAT bietet unternehmerisch denkenden Forschern eine neuartige Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse zu veröffentlichen und Unterstützung und Finanzierung aus der ganzen Welt (Unternehmen, Institute, Stiftungen usw.) in einem Umfeld der Chancengleichheit zu erhalten.UNIPLAT wird von der Unify Platform AG entwickelt und verwaltet, einem Start-up-Unternehmen mit Sitz in Zug, Schweiz, und Stockholm, Schweden, und einem Japan-Hub in Shin-Yokohama, Kanagawa.Website des Unternehmens: https://unify21.comUNIPLAT Homepage: https://uniplat.social/SDG: (Poster: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202111253912/_prw_PI3fl_46QoqK7h.jpg)Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDG) sind internationale Ziele für eine nachhaltige und bessere Welt, die in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung niedergelegt sind, die auf dem Gipfel der Vereinten Nationen im September 2015 verabschiedet wurde. Die SDG, die aus 17 Zielen und 169 Vorgaben bestehen, beruhen auf der Philosophie "Niemanden auf der Erde zurücklassen".Pressekontakt:Wasistha Weesenha PutriManagerKundenbeziehungenUnify Platform AGTel.: +81-8046-2830-30E-Mail: Wasistha@unify21.comOriginal-Content von: Unify Platform AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158960/5088267