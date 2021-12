Die Einwilligungspflicht für Cookies ist jetzt neu normiert. Unser Gastautor wirft einen Blick in das neue TTDSG und zeigt, was es danach alles zu beachten gibt. Datenschutzvorgaben für Telekommunikation und Telemedien waren bislang in unterschiedlichen Gesetzen verstreut. Die Verpflichtung zur Einwilligung bei Cookies war explizit nirgendwo festgeschrieben, sondern musste ins Gesetz (TMG) hineingelesen werden, um den zugrundeliegenden EU-Vorgaben zu genügen. Die damit einhergehende Unklarheit der Rechtslage soll ab dem 1. Dezember 2021 mit dem neuen ...

