Hamburg (ots) -DC Developments, der deutschlandweit agierende Projektentwickler im Bereich Wohnen und Gewerbe, startet mit der Vermarktung des "Eleven Decks", einem der drei Wohngebäude des Westfield Hamburg-Überseequartiers, und schafft somit neue Formen des urbanen Wohnens. Von den 306 geplanten Einheiten werden 224 als Ein- und Zwei-Zimmer-Appartements realisiert. Die Wohnungen bieten ihren künftigen Bewohnern zwischen 39 und 200 Quadratmetern Wohnfläche und neben drei verschiedenen exklusiven Designlinien sowie einer Grundausstattung jeweils eine Loggia, einen Balkon oder eine Terrasse. Die 18 Penthouse-Wohnungen verfügen über begrünte Dachgärten mit einer Fläche von bis zu 240 Quadratmetern. Besonderes Augenmerk liegt auf dem großen Community-Space, der seinen Bewohnern neben Think-Tanks und Co-Working-Spaces mit umfangreicher Ausstattung auch Fitness- und Yoga-Räumlichkeiten, einen Clubbing-Bereich mit offener Küche, Diningroom, Bar, Lounge sowie einen Gaming Room mit Billardtisch und großem Monitor zur Verfügung stellt. Eine großzügige Terrasse mit Outdoor-Kitchen im sechsten Obergeschoss kann zudem von allen Nutzern für private Veranstaltungen gebucht werden."Mit dem Konzept des "Eleven Decks" möchten wir Impulse für neue Wohnformen in Deutschland setzen. Community-Spaces wie Büroflächen oder auch Clubbing-Bereiche sind bereits heute insbesondere in den USA immer häufiger anzutreffen. Derartige Konzepte werden auch bei uns in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Der Grundgedanke besteht darin, Wohnprojekte noch urbaner, vielfältiger und nachhaltiger zu gestalten. Auf diese Weise sollen unterschiedliche Tagesabläufe in einem Gebäude ermöglicht werden. Außerdem schaffen wir so eine Struktur, die die verschiedenen Zielgruppen - von jung bis alt, von Single über Paare bis hin zu kleineren Familien und von Erstwohnsitznutzern über Berufs- bis zu Privatpendlern - unter einem Dach leben und auch täglich in Beziehung zueinander treten lässt", sagt Björn Dahler, Geschäftsführer DC Developments.Das über 30 Meter hohe "Eleven Decks" zeichnet sich durch eine Schiffsbug-Optik mit abgetreppten Dachgärten mit Elb-Ausrichtung aus. Erschlossen wird das Gebäude über sechs hochwertig designte Entrées, die mit Briefkästen in Holzoptik und filigranen Deckenleuchten ein warmes Ambiente schaffen. Der begrünte Innenhof, mit 1.600 Quadratmetern, ist eine Oase der Ruhe und lädt die Bewohner zum Verweilen ein. Darüber hinaus bietet die Immobilie 141 Garagenstellplätze mit 70 E-Ladestationen, einen Hundewaschplatz, einen Werkraum, in dem den Bewohnern ein reichhaltiges Angebot von Werkzeugen zur leihweisen Nutzung zur Verfügung steht, und einen Wäscheservice an. Zwei Gebäude-Apps, über die sowohl Smart Home Technologien in den Wohnungen gesteuert werden als auch die gesamte Kommunikation der Bewohner untereinander sowie mit der Hausverwaltung erfolgen können, runden das Angebot ab."Die Einbindung des "Eleven Decks" in die Gesamtentwicklung des Westfield Hamburg- Überseequartiers mit seinem geplanten Nutzungsmix aus Kultur, Gastronomie, Einzelhandel ist für uns von zentraler Bedeutung. Mehr Urbanität an einem Wohnort gibt es so in Hamburg, vielleicht sogar auch in ganz Deutschland, noch nicht. Ich bin stolz, dass wir hier durch unsere Community-Spaces eine Symbiose aus internationalem Metropolenflair, einem grünen Umfeld mit Blick auf den Hafen und dem gesellschaftlichen Leben schaffen. Mithilfe verschiedenster Aspekte wie der urbanen Lage, den kurzen Wegen, der effizienten Lage und nicht zuletzt durch Smart Home leisten wir zudem einen Beitrag zu dem nachhaltigeren Lebensstil der Bewohner", sagt Lothar Schubert, Geschäftsführer von DC Developments.Interessierte Käufer können die ersten Einheiten inklusive Einbauschränken und Küche ab einem Quadratmeterpreis von 8.500 Euro erwerben. Der Durchschnittspreis liegt bei 11.300 Euro pro Quadratmeter. Die kleinste Wohneinheit mit ca. 39 Quadratmetern wird für 448.000 Euro angeboten. Angestrebt ist auch die BREEAM Excellent Zertifizierung. DC Developments hatte die 5.500 Quadratmeter große Fläche für Wohnentwicklung im Jahr 2019 von dem französischen Immobilien- und Investment-Unternehmen Unibail-Rodamco-Westfield übernommen, das für die Entwicklung des Einzelhandelsbereichs im Erdgeschoss des "Eleven Decks" verantwortlich zeichnet. Das gesamte Überseequartier mit seinen ca. 420.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche zählt zu den bedeutendsten Quartiersentwicklungen in Europa und ist durch seine urbane Modernität geprägt. DC Developments plant für das "Eleven Decks" mit einem Investitionsvolumen von ca. 235 Millionen Euro. Das elfgeschossige Gebäude entsteht nach dem Entwurf des Hamburger Architekten Prof. Carsten Roth.Die finanzierende Bank ist die Berlin Hyp AG. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2023 geplant.