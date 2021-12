Hamburg (ots) -Wie wäre es Angela Merkel auf einen Kaffee zu treffen? Zeit dafür hat unsere scheidende Bundeskanzlerin schließlich bald. Mit dem Großen Zapfenstreich wird sie morgen nach 16 Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet.Wo die Kanzlerin a.D. demnächst ihren Kaffee in Ruhe trinken wird, ist nicht bekannt. Fakt ist aber, dass sich laut Tchibo Kaffeereport (https://katalog.tchibo.de/frontend/getcatalog.do?catalogId=248615) 18,9 % Prozent der Deutschen am liebsten mit Angela Merkel auf einen Kaffee verabreden würden.Weitere spannende Fakten rundum das beliebte Heißgetränk gibt es im aktuellen Tchibo Kaffeereport 2021 (https://www.tchibo.com/servlet/content/1367788/-/pid=310330/starteseite-deutsch/presse/presseinformationen21_06_08_kaffeereport-2021.html) zu entdecken.Pressekontakt:Karina Schneider, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 3862E-Mail: karina.schneider@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/5088285