Tagesausblick für 02.12.: DAX mit starkem Rebound! Autobauer und Wasserstoffaktien gefragt!

Ist der Omikron-Crash eine Einstiegschance? Nach dem Kurssturz in den zurückliegenden drei Tagen zeigen sich zumindest wieder einige Bullen am Markt und trieben Leitindizes wie den CAC40, DAX und EuroStoxx50 teilweise um über zwei Prozent nach oben. Ein Kursfeuerwerk sieht zwar anders aus, aber die Unsicherheit rund um die neue Corona-Variante und die Warnungen von Fed-Chef Jerome Powell vor einer anhaltend hohen Inflation bremste die Kauflaune. Die Schaukelbörse scheint also längst nicht ausgestanden.

Am Anleihemarkt blieb es heute hingegen ruhig. Die Renditen langfristiger Staatspapiere stagnierten im Bereich des gestrigen Schlussstands. Powells Aussagen zu einer möglicherweise zügigeren Rückführung des Wertpapierkaufprogramms wirkte nicht lange nach. Bei den Edelmetallen zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Notierungen von Gold & Co. bewegten sich in einer engen Range. Anders bei Öl: Im Vorfeld des Meetings der OPEC+ Staaten distanzierten sich die Notierungen von Brent Crude und WTI deutlich von ihren gestrigen Tiefs.

Adidas hat das zweite Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Damit erwarb der Sportartikelhersteller 2021 eigene Aktien im Wert von rund einer Milliarde Euro. Der überwiegende Teil wird eingezogen und das Grundkapital entsprechend verringert. Die Aktie bestätigte den gestrigen Rebound und stieg über die Marke von EUR 260. Die Deutsche Telekom profitierte von positiven Analystenkommentaren. K+S bekam vom Kartellamt die Zustimmung zum geplanten Joint-Venture mit Remix. Der Fokus des Joint Ventures soll auf der Verwertung und Beseitigung von Abfällen liegen. Kräftig Gas gaben heute zudem die Autobauer BMW, Daimler und VW. Zuletzt zählten sie zu den größten Verlierern.

Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählten heute die beiden Wasserstoffindizes Global Hydrogen II Index und Hydrogen Select Index sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index heute zulegen.

Europa - Erzeugerpreise Euro-Zone, Oktober

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 27. November

Widerstandsmarken: 15.460/15.610/15.770/15.920 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.960/15.200 Punkte

Der DAX startete freundlich in den Handelstag und baute die Gewinne im Tagesverlauf schrittweise weiter aus. Im Bereich der Widerstandsmarke von 15.460 Punkten war zunächst Schluss mit der Erholung. Gelingt der Ausbruch über das Level, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.770 Punkte. Gleichwohl sollten Anleger aktuell nicht zu fahrlässig unterwegs sein. Rücksetzer bis 14.960 Punkte erscheinen weiterhin möglich.

