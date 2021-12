DJ HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH: Mit neuer Vision und neuer Marke wappnet sich die HANSAINVEST für die Zukunft

DGAP-Media / 2021-12-01 / 17:50 . Neue Vision stellt Asset Manager in den Fokus . Neuer Außenauftritt durch Marken-Relaunch und neue Website . Verlegung und Neugestaltung der Büroräumlichkeiten . Unternehmenswachstum als Anstoß für neue Strategieformulierung Alle Freiheit dem Asset Manager! Mit dieser Unternehmensvision und einem neuen Markenauftritt stellt sich die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH für eine wachstumsstarke Zukunft auf. Hamburg, 1. Dezember 2021: Mit mehr als 420 Publikums- und Spezialfonds, einem verwalteten Bruttofondsvermögen in Höhe von über 55 Mrd. Euro und fast 300 Mitarbeitenden sind die wichtigsten Kenngrößen der Service-KVG HANSAINVEST in den letzten Jahren im rasanten Tempo gestiegen. "Dieses Wachstum ist eine erfreuliche Entwicklung, die aber auch neue Herausforderungen mit sich bringt. Interne Strukturen müssen an das gestiegene Komplexitätslevel angepasst werden, um unseren Partnern auch zukünftig Leistungen in hoher Qualität zu bieten, aber auch, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben", erklärt Geschäftsführer Ludger Wibbeke. Um diese Ziele zu erreichen, hat sich die HANSAINVEST in einem umfassenden strategischen Prozess mit Einbindung von Kunden und zahlreichen Workshops mit Mitarbeitenden umfänglich mit den Kundenbedürfnissen und der eigenen Kultur beschäftigt und daraus Handlungsfelder, Haltungsprinzipien und die übergeordnete Vision "Alle Freiheit dem Asset Manager!" erarbeitet. "Mit dieser Vision drücken wir unser Selbstverständnis aus, unsere Partner und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse in den Fokus all unseres Handelns zu stellen, um ihnen die größtmögliche Freiheit zu bieten. Also die Freiheit, sich auf die eigenen Kernkompetenzen - das Portfoliomanagement und den Vertrieb - konzentrieren zu können", führt Dr. Jörg W. Stotz, Sprecher der Geschäftsführung, aus. Sämtliche Tätigkeiten, Strukturen, Entwicklungen und Prozesse der HANSAINVEST richten sich darauf aus, den Fondspartnern im regulatorischen und administrativen Bereich den Rücken vollständig freihalten zu können. Darüber hinaus ist aber auch ein neuer Markenauftritt entstanden, der die Ergebnisse des Strategieprozesses sowohl intern als auch extern sichtbar und spürbar macht. Die HANSAINVEST verbildlicht ihr Selbstverständnis nun mit neuen Farben, einer neuen Bildwelt sowie mit einer komplett neuen Webseite. (www.hansainvest.de) Das Unternehmen hat sich aufgrund der gestiegen Mitarbeiterzahl zudem auch räumlich verändert und vergrößert. Am selben Hamburger Standort, in der City Nord, wurden kürzlich neue Büros mit modernen Arbeitswelten als Unternehmenssitz bezogen. So wird die HANSAINVEST als Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe ihre Fondspartner auch in Zukunft als verlässliche Service-KVG in allen Belangen der Fondsadministration unterstützen. Ende der Pressemitteilung

