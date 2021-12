MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zur Rose Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Franken belassen. Die heutige Forderung vieler Ärzte, Pharmazeuten und Krankenhäuser, die Einführung des E-Rezeptes in Deutschland zu verschieben, könnte zu einer längeren Verzögerung der Einführung führen als aktuell am Markt erwartet, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das wäre nicht gut für Online-Apotheken. Dennoch seien die mittel- bis langfristigen Perspektiven wegen des E-Rezepts für Shop Apotheke und Zur Rose weiter positiv./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 18:01 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

ZUR ROSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de