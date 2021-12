NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die DWS-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Auf dem Weg zum Jahresende habe sie ihre Schätzungen für europäische Vermögensverwalter aktualisiert, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei erinnerte sie unter anderem daran, dass auf die starke Geschäftsentwicklung im Oktober ein schwacher November gefolgt sei und aktuell weiterhin die neue Virus-Variante Omikron und ihre möglichen Auswirkungen verarbeitet würden. Sie sei nun vorsichtiger. Die zugenommenen Marktschwankungen dürften auch in den kommenden Wochen andauern./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 16:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

