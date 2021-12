Boostern mal anders: In Berlin Mitte bietet Reviv Infusionen und Booster-Shots im Spa-Ambiente an. Wir haben die Therapie aus Miami getestet. Ich hänge am Tropf. Freiwillig. Allerdings befinde ich mich nicht im Krankenhaus, sondern im Flagship-Store von Reviv auf einer extra großen Couch in der Berliner Linienstraße, mitten in Mitte. Auch der Infusionsständer sieht nicht nach Charité aus, sondern eher nach Vitra. Reviv ist ein Lifestyle- und Wellness-Unternehmen aus Amerika, das Infusionsbehandlungen, "Shots", also Impfungen, und ...

