NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat ExxonMobil nach aktualisierten Unternehmensplänen bis 2027 und einer Telefonkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 US-Dollar belassen. Analyst Giacomo Romeo verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter anderem auf "beeindruckende Ziele" bezüglich des Barmittelzuflusses. Er habe aber Schwierigkeiten, diese Ziele in seinem Modell ohne aggressive Kostensenkungsannahmen als erreichbar anzusehen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 13:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 13:20 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30231G1022

