Als eigenständiges Portfoliounternehmen, das von Golden Gate Capital und GIC gefördert wird, konzentriert sich das Unternehmen nun noch stärker auf Kundenerfolg, Innovation und erstklassige Leistung

Neustar Security Services, LLC ("Neustar Security Services"), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-orientierten Sicherheitsdiensten, der globale Unternehmen in die Lage versetzt, online zu expandieren, ist nach der abgeschlossenen Veräußerung der Geschäftsparten Marketing-, Risiko- und Kommunikationslösungen von Neustar Inc. ("Neustar") an TransUnion das neueste Portfoliounternehmen von Golden Gate Capital und GIC geworden.

Die Ausgliederung markiert den Eintritt von Neustar Security Services in die nächste Wachstumsphase mit der fokussierten Unterstützung seiner Investoren und einer ausgeprägten Kontinuität in der Führung. Brian McCann, der seit 2019 als President der Sicherheitssparte von Neustar tätig ist, wurde zum CEO von Neustar Security Services bestellt und wird die mehr als 250 Mitarbeiter des Unternehmens leiten. Der President und CEO von Neustar, Charlie Gottdiener, wird als Direktor im Verwaltungsrat von Neustar Security Services fungieren. Neben Brian McCann werden Anthony Chadd, Senior Vice President und Chief Revenue Officer, Carlos Morales, Senior Vice President, Solutions, Mark Robinson, Senior Vice President, Technology, und James Willett, Senior Vice President, Operations, dem Führungsteam des Unternehmens angehören.

Der Schritt folgt auf vier Jahre strategischer Investitionen, durch die es Neustar Security Services gelungen ist, ein führender Anbieter von Cloud-orientierten Sicherheitsdiensten zu werden. Dies führte zu einer erhöhten Widerstandsfähigkeit gegen Störungen und Cyberangriffe. Mit Unterstützung von Golden Gate Capital und GIC hat Neustar Security Services seine Plattformen nun neu strukturiert und die Netzwerkkapazität und -leistung für DNS- und DDoS-Dienste erheblich erweitert. Darüber hinaus wurden zahlreiche neue Lösungen und Funktionen in das Ultra Secure-Produktportfolio und die Service-Suite aufgenommen. Zudem hat Neustar Security Services nahtlos integrierte Angebote für Cloud WAF und Bot-Management eingeführt, um die Anwendungssicherheit zu verbessern, sowie neue Bedrohungsdaten-Dienste, um die Transparenz von Threat Intelligence-Plattformen zu erhöhen. Zusammengefasst haben diese Investitionen die Leistung und Sicherheit von Neustar Security Services für aktuelle und künftige Global 5000-Unternehmenskunden verbessert.

"Heute ist ein sehr aufregender Tag und der Beginn einer neuen Ära für Neustar Security Services", so McCann. "Durch die erfolgreiche Umsetzung der mehrjährigen Transformationsstrategie hat Neustar Security Services eine hoch skalierbare, vollständig in der Cloud bereitgestellte Plattform geschaffen, die mehrere geschäftskritische Sicherheitssysteme mit dem besten Service und der höchsten Leistung in der Branche unterstützt. Unsere zentralen DNS-, DDoS- und Anwendungssicherheitsdienste bieten die branchenweit beste Kombination aus Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit für jedes Unternehmen. Das Team von Neustar Security Services konzentriert sich auch künftig auf die Bereitstellung von Zuverlässigkeit und unser Engagement, immer mehr für unsere Kunden zu tun, während wir weitere marktführende Dienste entwickeln und unsere globale Reichweite weiter ausbauen."

Rishi Chandna, Managing Director bei Golden Gate Capital, dazu: "Hochentwickelte Cyberattacken entwickeln sich ständig weiter, und wir sind immer wieder beeindruckt von der Fähigkeit von Neustar Security Services, wie es seine Kunden bei der Bekämpfung der nächsten Generation von Gefahren und Bedrohungen unterstützt. Neustar Security Services verfügt über eine beeindruckende Plattform, eine Vision und eine Strategie zur Steigerung von Wert und Wachstum, und wir freuen uns, mit Brian und seinem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen in dieser nächsten Phase zu unterstützen."

"Golden Gate Capital und GIC sind bestrebt, eine gezielte Investitionsstrategie umzusetzen, die die Fähigkeit von Neustar Security Services unterstützt, seine branchenführenden Technologien und Dienstleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern", erläuterte Herr Gottdiener. "Wir sind überzeugt, dass die verstärkte Fokussierung des Unternehmens als eigenständige Einheit es ihm ermöglichen wird, mit einer größeren Flexibilität und Dynamik zu agieren und im Zuge dessen den massiven und wachsenden Marktbedarf für Cloud-basierte Sicherheitslösungen zu adressieren."

Neben dem Angebot neu integrierter Dienste im Ultra Secure-Portfolio wird das Unternehmen den Ausbau seiner Vertriebs-, Marketing- und Servicekapazitäten weiter vorantreiben und gleichzeitig sein kürzlich überarbeitetes und neu aufgelegtes Channel-Angebot, das Ultra Secure Partner Program, nutzen, um seinen Global 5000-Kundenstamm besser betreuen zu können.

Neustar Security Services wird seine globale Unternehmenskundenbasis unverändert von seinem derzeitigen Hauptsitz in Sterling, Virginia, aus unterstützen.

Über Neustar Security Services

Weltweit führende Marken verlassen sich auf Neustar Security Services, um ihre digitale Infrastruktur und Online-Präsenz zu schützen. Neustar Security Services bietet eine Reihe von Cloud-Diensten an, die sicher, zuverlässig und verfügbar sind, damit globale Unternehmen online erfolgreich sein können. Die Ultra Secure-Suite des Unternehmens schützt die Netzwerke und Anwendungen von Unternehmen vor Risiken und Ausfallzeiten und sorgt dafür, dass Unternehmen und ihre Kunden Tag für Tag von außergewöhnlichen Interaktionen profitieren. Das unternehmenskritische Sicherheitsportfolio von Neustar Security Services bietet seinen Global-5000-Kunden und darüber hinaus erstklassige DNS-, Anwendungs- und Netzwerksicherheit, einschließlich DDoS-, WAF- und Bot-Management, sowie Threat-Feed-Services. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.home.neustar/security-solutions.

Über Golden Gate Capital

Golden Gate Capital ist ein in San Francisco ansässiges Private-Equity-Unternehmen mit einem kumulierten Kapitalvolumen von über 19 Milliarden US-Dollar. Die Geschäftsführer von Golden Gate Capital blicken auf eine lange und erfolgreiche Geschichte von Investitionen in einem breiten Spektrum von Branchen und Transaktionsarten zurück, darunter Going-Privates, Unternehmensveräußerungen und Rekapitalisierungen sowie Fremdkapital- und Aktieninvestitionen. Zu den bemerkenswerten, von Golden Gate Capital unterstützten Investitionen in Software und technologiegestützte Dienstleistungen zählen Infor, BMC Software, LiveVox, Vector Solutions, Ex Libris, 2020 Technologies und Ensemble Health Partners. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.goldengatecap.com.

Über GIC

GIC ist eine führende weltweit tätige Investmentgesellschaft, die 1981 gegründet wurde, um die finanzielle Zukunft Singapurs zu sichern. Als Verwalter der Devisenreserven Singapurs verfolgen wir einen langfristigen, disziplinierten Investitionsansatz und sind in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und aktiven Strategien weltweit einzigartig positioniert. Dazu zählen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Private Equity, Risikokapital und Infrastruktur. Unser langfristiger Ansatz, unsere Multi-Asset-Fähigkeiten sowie unsere globale Vernetzung machen uns zu einem bevorzugten Investor. Unser Ziel ist es, mit unseren Investitionen einen signifikanten Mehrwert zu schaffen. Wir haben unseren Hauptsitz in Singapur, beschäftigen weltweit über 1.800 Mitarbeiter in 10 wichtigen Finanzzentren und sind in über 40 Ländern investiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211201006222/de/

Contacts:

Neustar Security Services

Miranda Joseph

miranda.joseph@team.neustar



Golden Gate Capital

David Isaacs Anne Nisperos Hew

GoldenGate-SVC@sardverb.com



GIC

Katy Conrad

katyconrad@gic.com.sg