Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit operierendes Unternehmen für optische Halbleiter, gab am 2. Mai bekannt, dass es SunLike, eine LED mit natürlichem Licht, an KOIZUMI FURNITECH Technology Corp., ein japanisches Unternehmen für Lernmöbel, geliefert hat. KOIZUMI FURNITECH, ein Unternehmen, das sich auf traditionelle japanische Lernmöbel spezialisiert hat, ist eine Tochtergesellschaft der Koizumi-Gruppe, ebenso wie Koizumi, ein Premium-Beleuchtungsunternehmen.

Seoul Semiconductor belieferte das Beleuchtungsunternehmen KOIZUMI mit der SunLike-Technologie. Die SunLike-Technologie wurde bereits im Juli 2020 bei der Kinderzimmer- und Wohnzimmerbeleuchtung von KOIZUMI eingesetzt. Dieses Mal wurde sie bei der Schreibtischleuchte (ECL-111 and ECL-112) verwendet, die dazu beiträgt, eine optimale Lern- und Leseumgebung zu schaffen.

Die SunLike-Technologie ist die weltweit erste LED-Lösung von Seoul Semiconductor, die die Spektralkurve des natürlichen Lichts nachbildet. In Anerkennung ihrer Technologie, die dem natürlichen Licht am ähnlichsten ist, wurde sie von Underwriters Laboratories (UL), einer internationalen Beleuchtungszertifizierungsstelle, mit dem höchsten Diamantgrad ausgezeichnet. In jeweils einer Studie der Seoul National University in Korea, der Universität Basel in Europa sowie der Harvard Medical School unter der Leitung von Dr. Shadab Rahman wurde zudem belegt, dass die Verwendung von Beleuchtung mit SunLike-Technologie die Fähigkeiten wie Arbeitsgedächtnis, Genauigkeit bei der Problemlösung, Lerngeschwindigkeit und kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit verbessert.

Der Mensch steuert die Ausschüttung des biologischen Hormons Melatonin über die Wellenlänge des Lichteinfalls durch die Augen. Ein Rückgang der Melatoninausschüttung führt zu energiegeladener körperlicher Aktivität wie auch zur Verbesserung der Konzentration, während eine erhöhte Ausschüttung den Tagesrhythmus des Menschen stabilisiert und den Körper zur Ruhe kommen lässt. Die Nutzung des Morgenlichts mit der SunLike-Technologie fördert die Gehirnaktivität und trägt dazu bei, die Konzentration und das Lerntempo von Kindern zu steigern, während das Abendlicht für eine angenehme Ruhe sorgt.

Die Schreibtischleuchte von KOIZUMI FURNITECH mit SunLike liefert drei Farben: Morgenlicht (natürliches Weiß warmes Weiß) für die Konzentration, Nachmittagslicht (natürliches Weiß) für die Geschwindigkeit der kognitiven Verarbeitung und Abendlicht (warmes Weiß) für die Entspannung. Darüber hinaus sorgt eine 45-Minuten-Timerfunktion, die auf die Unterrichtszeiten von Grundschülern zugeschnitten ist, für die Einhaltung des "Lern- und Ruhezyklus".

"Da COVID-19 die Aktivitäten von Kindern und Schülern im Freien einschränkt und sie daher viel Zeit in geschlossenen Räumen ohne Sonnenlicht verbringen müssen, wurde die Bedeutung der Beleuchtung deutlich hervorgehoben", so ein Sprecher von Seoul Semiconductor. "Wir gehen davon aus, dass SunLike, das dem Sonnenlicht nachgebaut ist, die Gesundheit der Augen vieler Kinder fördern und sich positiv auf ihre Lernfähigkeit auswirken wird."

Seoul Semiconductor lieferte die SunLike-Technologie für Schreibtischlampen bereits an eine Reihe von Beleuchtungsunternehmen, wie u. a.: "The Light" in Balmuda, Japan, "Prism", "BY THE M" und "Cozy Light" in Korea, "Xiaomi' in China sowie "Rang Dong" in Vietnam.

Seoul Semiconductor ist der zweitgrößte globale LED-Hersteller der Welt ein Ranking ohne den Captive-Markt und besitzt mehr als 10.000 Patente. Basierend auf einem differenzierten Produktportfolio bietet Seoul eine breite Palette von Technologien an und fertigt in Massenproduktion innovative LED-Produkte für Innen- und Außenbeleuchtung, die Automobilindustrie, IT-Produkte wie Mobiltelefone, Computerbildschirme und andere Anwendungen, sowie für den UV-Bereich. Produkte, die von dem Unternehmen weltweit erstmalig entwickelt und massenhaft gefertigt wurden, werden jetzt zum LED-Industriestandard und führen den globalen Markt an: u. a. eine gehäuselose LED, WICOP; eine AC-gesteuerte Hochspannungs-LED, Acrich; eine LED mit der 10-fachen Leistung einer herkömmlichen LED, nPola; eine hochmoderne LED für die Ultraviolett-Anwendungstechnik im Bereich Cleaning-Technologien, Violeds; eine Glühfaden-LED-Technologie mit Emission von Licht in allen Richtungen; eine LED mit natürlichem Spektrum, SunLike und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

