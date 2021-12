Changsha, China (ots/PRNewswire) -Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) hat am 26. November in seinem Lugu Industrial Park in Changsha, China, 16 auf neuen Energien basierende Produkte in acht Hauptkategorien vorgestellt.Zoomlions neueste Flotte an Produkten, die auf neuen Energien basieren, umfasst nicht nur den vielbeachteten weltersten vollelektrischen Autokran ZTC250N-EV, sondern auch mehrere weitere Weltpremiéren - den weltersten vollelektrischen Pumpenwagen, den weltersten 60-Meter-Hybrid-Pumpenwagen und den weltweit größten, vollelektrischen 118-Tonnen-Geländemuldenkipper mit breiter Ladefläche ZT118EV. Die 16 Produkte decken acht der wichtigsten Produktkategorien von Zoomlion ab, darunter Krane, Pumpenwagen, Mischwagen, Hubarbeitsbühnen (Aerial Work Platform, AWP), Notfallausrüstungen, Bagger, Bergbauausrüstungen und Schwerlastfahrgestelle und bieten eine neue Energiekombination aus reinem Elektroantrieb, Wasserstoff-Brennstoffzellen und Hybridantrieb.Die auf neuen Energien basierenden Ausrüstungen des Unternehmens bieten erhebliche Vorteile in Bezug auf Energie- und Emissionseinsparungen bei gleichzeitig hoher Leistung. Der 2020 auf den Markt gebrachte 25-Tonnen-Autokran ZTC250N-EV beispielsweise hat eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, eine Reichweite von mehr als 200 km und eine maximale Steigfähigkeit von 50 Prozent, während die Kosten für den Gesamtenergieverbrauch auf nur 35 Prozent der Dieselmodelle derselben Klasse gesenkt werden konnten, und das bei null Emissionen am Einsatzort.Die fortschrittlichen Einsatzmöglichkeiten der auf neuen Energien basierenden Technologien von Zoomlion sind auf dem Markt weithin anerkannt. Im April 2019 übernahm Zoomlion die Führung bei der Einführung von auf neuen Energien basierenden AWP-Produkten, die mit Lithiumbatterien betrieben werden, und erreichte die Massenproduktion. In der Folge brachte das Unternehmen über 20 auf neuen Energien basierende Produkte auf den Markt, die auf zahlreichen Märkten vertrieben werden. Am 26. November rollte auch die welterste vollelektrische 40-Meter-AWP mit geradem Arm, ZT40JE-V, vom Zoomlion-Montageband. Derzeit machen Zoomlions auf neuen Energien basierende AWP-Produkte 60 Prozent des AWP-Umsatzes aus.Zoomlion hat eine grüne Entwicklungsstrategie vorgeschlagen, um die "Ökologisierung des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte mit minimalen Umweltauswirkungen und Schäden für die menschliche Gesundheit und die Gesellschaft zu erreichen und gleichzeitig die höchste Ressourcennutzungsrate zu gewährleisten und eine harmonische und nachhaltige Entwicklung zu realisieren. Hierfür arbeiten wir Hand in Hand mit unseren Kunden, um letztendlich einen Mehrwert für die Gesellschaft und die Umwelt zu schaffen", erklärte Fu Ling, Chefingenieur und Vizepräsident von Zoomlion.Heute hat Zoomlion eine umfassende grüne Entwicklungsstrategie etabliert, die grünes Design, grüne Produktion und grünes Management integriert und die Schwermaschinenindustrie in Richtung Emissionsreduzierung und Nachhaltigkeit vorantreibt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1700131/1.jpgPressekontakt:Chengkun Liu0731-8993-2001349022990@qq.comOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101692/5088371