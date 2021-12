MicroStrategy-Chef Michael Saylor hat den Bitcoin-Bestand seines Unternehmens am Cyber Monday kräftig aufgestockt.? MicroStrategy steckt weitere 400 Millionen US-Dollar in Bitcoin ? Größter, börsennotierter Bitcoin-Hodler ? Mehr als 120.000 Bitcoin im Besitz von MicroStrategyKrypto-Bulle Michael Saylor, Chef des Datenanalyseunternehmens MicroStrategy, hat sich am Cyber Monday auf Shoppingtour begeben. Dabei hat er den Bestand seines Unternehmens an Bitcoin kräftig aufgestockt. ...

