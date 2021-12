Sydney (ots/PRNewswire) -Finanzierung von 129 Millionen Dollar durch globale Risikofirmen und strategische Investoren, darunter Horizons Ventures, I-MED Radiology und Sonic Healthcare, in einer der größten Serie-B-Finanzierungsrunden AustraliensNeues Pathologie-Joint-Venture kombiniert die Expertise von Harrison.ai im Bereich der klinischen künstlichen Intelligenz mit dem klinischen Fachwissen und Netzwerk von Sonic HealthcareHarrison.ai, das bahnbrechende KI-Unternehmen für das Gesundheitswesen, gab heute bekannt, dass es in einer der bisher größten Serie-B-Finanzierungsrunden Australiens 129 Millionen AU$ (97 Millionen USD) aufgebracht hat. Die Finanzierung wird Harrison.ai dabei helfen, seine Mission zu erweitern, kritische Kapazitäten im globalen Gesundheitssystem durch die schnelle Kommerzialisierung umfassender klinischer KI-Anwendungen zu skalieren.Die Serie-B-Finanzierungsrunde wurde von dem bestehenden Investor Horizons Ventures angeführt und umfasste neue Kapitalbeteiligungen von Sonic Healthcare und I-MED Radiology Network sowie von den bestehenden Investoren Blackbird Ventures und Skip Capital. Damit hat Harrison.ai in den letzten zwei Jahren insgesamt 158 Millionen AU$ (118 Millionen USD) aufgebracht.Harrison.ai kündigte auch eine neue Partnerschaft mit Sonic Healthcare (ASX:SHL) an, einem führenden Unternehmen in der medizinischen Diagnostik, um gemeinsam neue klinische KI-Lösungen in der Pathologie zu entwickeln und zu vermarkten. Das Joint Venture wird zu neuen KI-Anwendungen führen, die die Effizienz und Effektivität der Pathologie-Diagnose mit Hilfe von KI verbessern.Neue Finanzierung soll helfen, das bewährte KI-Modell von Harrison.ai im Gesundheitswesen auf die globale Bühne zu bringenHarrison.ai wird das neue Kapital nutzen, um sein Team von KI-Datenwissenschaftlern und -Ingenieuren rasch zu erweitern und gleichzeitig mit globalen klinischen Partnern in neue Bereiche des Gesundheitswesens zu expandieren. Die Kombination von globalen Investoren wie Horizons Ventures mit strategischen klinischen Investoren wird es Harrison.ai ermöglichen, global zu expandieren und gleichzeitig die medizinische Expertise und Reichweite zu nutzen.Die Kapazitäten in vielen Bereichen der klinischen Diagnose und Behandlung stehen unter Druck, da die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen weiter steigt, während gleichzeitig ein Fachkräftemangel und ein pandemiebedingter Rückstau bei der klinischen Nachfrage besteht. In entwickelten Gesundheitssystemen wie dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten herrscht ein massiver Mangel an qualifizierten Radiologen und Klinikern, und es wird deutlich mehr Personal benötigt, um die steigende Nachfrage nach Diagnosen zu decken. Trotz dieses Mangels besteht ein krasses Missverhältnis zu anderen Märkten - in den USA kommen auf 100.000 Einwohner etwa 11 Radiologen, in Kenia dagegen nur 0,35 Radiologen pro 100.000 Einwohner.Diese steigende Nachfrage nach einer gerechten, präzisen und effektiven Gesundheitsversorgung erfordert ergänzende Systeme wie künstliche Intelligenz (KI), die eine menschengestützte Diagnose ermöglichen und dazu beitragen, diese Ungleichheit teilweise zu beseitigen.Harrison.ai und seine Partner haben ein einzigartiges und bewährtes Modell entwickelt, um präzise und klinisch wirksame KI-Tools zur Unterstützung der klinischen Diagnose in einer Reihe von medizinischen Bereichen schnell zu entwickeln, zu vermarkten und einzusetzen. Das Unternehmen hat fundierte Fachkenntnisse und Methoden im Bereich der künstlichen Intelligenz entwickelt, die in Verbindung mit dem klinischen Fachwissen und den Daten medizinischer Partner den Weg zur Marktreife neuer KI-Anwendungen im Gesundheitswesen erheblich verkürzen.Harrison.ai und I-MED Radiology schlossen sich Anfang 2020 zur Gründung von Annalise.ai zusammen, um umfassende Lösungen für alle Modalitäten der Radiologie zu entwickeln. Das erste Produkt von Annalise.ai, die weltweit umfassendste KI-Lösung zur klinischen Entscheidungsunterstützung für Röntgenaufnahmen der Brust, wird in Australien bereits von mehr als 350 Radiologen täglich genutzt, und Hunderte weitere werden hinzukommen. Im Rahmen der Partnerschaft hat Annalise.ai die Lösung innerhalb von 18 Monaten miterforscht, entwickelt und vermarktet. Die Lösung, die in der Lage ist, 124 Befunde zu erkennen, wurde kürzlich in der Fachzeitschrift Lancet Digital Health vorgestellt.Dr. Aengus Tran, Mitbegründer und CEO von Harrison.ai, sagte: "Die Bereitstellung einer gerechten, effektiven und genauen Gesundheitsversorgung für mehr Menschen ist ein entscheidender Teil unserer Aufgabe bei Harrison.ai, und nach der Pandemie ist diese Aufgabe wichtiger denn je. Da sich unser Modell und unsere Methodik nun in mehreren klinischen Bereichen bewährt haben, sind wir in der Lage, mit der Unterstützung unserer Investoren und Partner in neue klinische Bereiche zu expandieren und unsere Mission zu erfüllen."Chris Liu von Horizons Ventures, sagte: "Der besondere Ansatz von Harrison.ai im Bereich der künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen hat es dem Team ermöglicht, gemeinsam mit seinen Partnern marktführende Lösungen in Rekordzeit zu vermarkten. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Team und unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um die Kapazität der Gesundheitssysteme weltweit zu erhöhen."Neues Joint Venture von Sonic Healthcare eröffnet neue Möglichkeiten in der PathologieDie neue Partnerschaft mit Sonic Healthcare ist der nächste Schritt auf dem Weg zu einer gerechten Gesundheitsversorgung. Das Unternehmen wird das umfassende Fachwissen von Harrison.ai mit der klinischen Erfahrung und dem Vertrieb von Sonic Healthcare kombinieren, um schnell eine effektive und präzise KI-Lösung für die Pathologie auf den Markt zu bringen.Weltweit ist der Fachkräftemangel in der Pathologie sogar noch ausgeprägter, da die Zahl der Pathologen in den USA zwischen 2007 und 2017 trotz steigender Arbeitsbelastung um 18 % zurückgegangen ist. Die Entwicklung umfassender KI-Lösungen für die Pathologie wird dazu beitragen, die Kapazität der diagnostischen Versorgung weltweit zu erhöhen."Die tiefgreifende klinische Erfahrung und das Verständnis von Sonic Healthcare in Kombination mit unseren bewährten KI-Methoden wird eine leistungsstarke neue Möglichkeit schaffen, Kliniker bei der effektiven und effizienten Diagnose von Patienten in der Pathologie zu unterstützen", sagte Dr. Tran.Dr. Colin Goldschmidt, CEO von Sonic Healthcare, sagte: "Die Gründung eines Joint Ventures mit Harrison.ai ist ein spannender Moment in der Entwicklung von Sonic Healthcare als Unternehmen im Gesundheitswesen. Harrison.ai ist ein intelligentes, agiles und medizinisch geführtes Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Bereich der KI im Gesundheitswesen. Die Partnerschaft mit Sonic und unsere umfassende Erfahrung im Gesundheitswesen sowie unsere globale Reichweite sind eine synergetische Verbindung und eine starke Kraft im Bereich der KI im Gesundheitswesen."Informationen zu Harrison.aiHarrison.ai ist ein von Klinikern geführtes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen, das schnell KI-Lösungen entwickelt und einsetzt, um anhaltende Probleme im Gesundheitswesen zu lösen. Harrison.ai hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine erstklassige Gesundheitsversorgung für alle zugänglich und erschwinglich zu machen und arbeitet eng mit klinischen Partnern zusammen, um KI-Software in großem Umfang bereitzustellen.Harrison.ai arbeitet mit Partnern an der Entwicklung und Bereitstellung von KI-Gesundheitslösungen, die jeden Monat 50.000 Patienten in Australien, Europa und anderen Ländern betreffen. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit Virtus Health Limited bei der Entwicklung von KI in der künstlichen Befruchtung sowie mit I-MED bei Annalise CXR, der weltweit umfassendsten KI-Lösung zur Unterstützung klinischer Entscheidungen bei Röntgenaufnahmen des Brustkorbs. Eine im Juli 2021 im Lancet Digital Health veröffentlichte Annalise CXR-Validierungsstudie ergab, dass das KI-Modell in der Lage ist, 124 Befunde auf Röntgenbildern des Brustkorbs zu identifizieren, um die Befunde des Radiologen zu unterstützen und zu verbessern.Informationen zu Horizons VenturesHorizons Ventures wurde 2005 von Solina Chau und Debbie Chang mitbegründet. Es ist dafür bekannt, bahnbrechende Unternehmen zu unterstützen, die einen nachhaltigen und positiven Einfluss auf die Welt haben. Zu der Reihe bemerkenswerter Frühphaseninvestitionen gehören Zoom, Impossible Foods, Perfect Day, Spotify, Siri und DeepMind, was den methodischen und langfristigen Investitionsansatz von Horizons Ventures widerspiegelt.Pressekontakt:Jacqueline RutledgeSling & Stone für Harrison.ai+61 402 266 163jacquelinerutledge@slingstone.comOriginal-Content von: Harrison.ai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160387/5088373