Sie ahnen wahrscheinlich, was ich meine, Opportunitäten hin oder her, «wes Brot ich ess, des Lied ich singe» ist nicht ok.St. Gallen - China war bei Finanzanalysten in den letzten gut fünfundzwanzig Jahren ausserordentlich beliebt. Wer den eloquentesten Auguren meiner Branche schon in den frühen 1990er-Jahren Gehör schenkte, konnte kaum das Ende deren Ausführungen abwarten, vor lauter Angst etwas zu verpassen. Viele gaben in den Pausen etlicher Finanzmarktveranstaltungen, zu denen die verschiedenen Banken luden und...

Den vollständigen Artikel lesen ...