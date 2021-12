FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

JPM-JAPAN EQU. JPMJE ADDL JPJW LU0053696224

JPM-US TECHNOLOGY A D.DL JPJ3 LU0082616367

JPM-GR.CHINA JPMGC ADDL JPJT LU0117841782

SISF EMERG.ASIA C ACC SRVG LU0181496059

MFS M.-EUROP.VALUE A1 DL XG4H LU0219440764

ASSCVI-INDIAN EQ. AADL AEF2 LU0231490524

JPM INV-US SEL.EQ.A DI.DL JYJQ LU0247985343

AB/FROM ONWARDS 02.12.2021

