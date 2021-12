DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die Inflation in Südkorea hat sich im November auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt beschleunigt und blieb damit den achten Monat in Folge über dem jährlichen Ziel der Zentralbank von 2 Prozent. Wie das Statistikamt des Landes am Donnerstag mitteilte, stieg der Verbraucherpreisindex um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem er im Oktober um 3,2 Prozent gestiegen war. Der jüngste Wert - der höchste seit Dezember 2011 - übertraf die mittlere Prognose von sieben vom Wall Street Journal befragten Ökonomen, die von einem Anstieg um 3,1 Prozent ausgegangen waren. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Index im November um 0,4 Prozent, nachdem er im Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen war. Der Median der Prognosen ging von einem Rückgang um 0,2 Prozent im November aus. Die Kern-Teuerung, bei dem die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden, stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent, nachdem sie im Oktober um 2,4 Prozent gestiegen war. Im Vergleich zum Vormonat stieg sie um 0,1 Prozent und damit genauso schnell wie im Oktober.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 199.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.547,00 +0,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.972,25 +0,6% Nikkei-225 27.753,37 -0,7% Hang-Seng-Index 23.727,16 +0,3% Kospi 2.945,27 +1,6% Schanghai-Composite 3.573,37 -0,1% S&P/ASX 200 7.225,20 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen setzt sich keine klare Tendenz durch. Auffallend ist, dass die Indexbewegungen in beide Richtungen deutlich geringer ausfallen als zuletzt in den USA und in Europa. In den USA hatte das lokale Auftreten der Omikron-Variante des Coronavirus für einen Ausverkauf gesorgt. Doch beschwichtigende Aussagen über die Wirksamkeit der existierenden Impfstoffe im Hinblick auf schwere Krankheitsverläufe sowie über die Mortalitätsrate lassen die Sorgen etwas abebben. An den chinesischen Börsen tut sich wenig. In Hongkong führen Immobilienwerte das Tableau der Gewinner an. Offenbar geht Peking die Liquiditätsengpässe der Krisenbranche weiter an. Chinesische Bauträger wollen über die Platzierung lokaler Anleihen frisches Kapital einsammeln und haben dafür grünes Licht erhalten. Im chinesischen Kernland neigen Bankenwerte zur Schwäche - belastet von Sorgen, Omikron könnte die Konjunkturentwicklung abbremsen. Die Abgaben fallen aber moderat aus. Chinesische Unternehmen mit doppelter Börsennotierung stehen indes im Fokus, nachdem in den USA notierte chinesische Aktien über Nacht unter Druck geraten sind. Laut Berichten plant Peking, gegen Unternehmen mit Börsennotierung im Ausland vorzugehen. In Tokio drücken Automobil-, Eisenbahn- und Fluglinientitel. Das Auftreten der Omikron-Variante führt dort zu Reisebeschränkungen. In Seoul steigt der Kospi dagegen recht üppig. Aufschläge bei Elektronik- und Autowerten machen Verluste im Reise- und Einzelhandelssektor wett. Die Inflation in Südkorea hat sich im November derweil auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt beschleunigt. Große Sorgen vor Zinserhöhungen gehen aber offenbar nicht um. In Sydney ging der Leitindex gut erholt von den Tagestiefs aus dem Handel, denn phasenweise hatte das Minus 0,9 Prozent betragen. Aufschläge im schwer gewichteten Finanzsektor sowie bei Industrie- und Versorgerwerten wogen Verluste im Technologie-, Gesundheits- und Rohstoffsektor zumindest teilweise auf.

US-NACHBÖRSE

Five Below schossen um 9,9 Prozent in die Höhe. Der Schnäppchenmarktbetreiber veröffentlichte Drittquartalszahlen oberhalb der Markterwartungen. Die Gesellschaft eröffnete zudem 52 neue Ladengeschäfte. Zuora legten um 3,9 Prozent zu. Der Verwalter abonnementbasierter IT-Dienste schlug ebenfalls die Marktprognosen im dritten Quartal. Zudem machte das Unternehmen optimistische Aussagen zum zukünftigen Wachstum. Die Anteilsscheine des Börsenmantels Digital World Acquisition (SPAC), der mit einem von Ex-Präsident Donald Trump gestalteten Medienunternehmen fusionieren will, schnellten um 26,7 Prozent in die Höhe. Gestützt wurde der Kurs von einem Bericht, wonach das Börsenvehikel bis zu einer Milliarde US-Dollar einsammeln will.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.022,04 -1,3% -461,68 +11,2% S&P-500 4.513,04 -1,2% -53,96 +20,2% Nasdaq-Comp. 15.254,05 -1,8% -283,64 +18,4% Nasdaq-100 15.877,72 -1,6% -258,21 +23,2% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1.140 Mio 2.081 Mio Gewinner 987 708 Verlierer 2.412 2.710 Unverändert 135 114

Schwach - Die erstmalige Bestätigung eines Corona-Falles mit der neuen Omikron-Variante in den USA hat an der Wall Street für kräftige Abgaben gesorgt. Die Indizes gaben daraufhin ihre Gewinne vollständig ab. Es traten verstärkte Sorgen um eine rasche Ausbreitung und möglicherweise erneute Beschränkungen in den Vordergrund. In den Hintergrund trat der Konjunkturoptimismus von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Merck & Co verloren 0,6 Prozent, hielten sich damit aber besser als der Gesamtmarkt. Für Fantasie sorgte, dass die Covid-19-Pille von Merck und Ridgeback Biotherapeutics von einem Gremium geprüft wird für eine Notfallzulassung. Salesforce knickten nach Zahlenausweis um 11,7 Prozent ein. Die Moderna-Aktie büßte 11,9 Prozent ein. Der Impfstoffhersteller hat eine Berufungsverhandlung teilweise verloren, mit der es die Patente von Arbutus Biopharma für ungültig erklären lassen wollte. Laut Analysten könnte Moderna dadurch einem Rechtsstreit wegen Patentverletzung ausgesetzt sein. Die Arbutus-Aktie haussierte um 44,1 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,54 -2,4 0,56 42,2 5 Jahre 1,13 -2,6 1,16 77,1 7 Jahre 1,34 -3,7 1,38 68,9 10 Jahre 1,42 -3,1 1,45 50,0 30 Jahre 1,77 -2,3 1,79 12,4

Die Renditen gaben ihre zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab und markierten leichte Abgaben. Die Rendite 30-jähriger Papiere fiel auf den tiefsten Stand seit elf Monaten. Auch hier dominierte die Suche nach Sicherheit vor dem Hintergrund der erstmaligen Bestätigung einer Omikron-Neuinfektion in den USA.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1321 +0,0% 1,1317 1,1322 -7,3% EUR/JPY 128,11 +0,3% 127,70 128,40 +1,6% EUR/GBP 0,8519 -0,1% 0,8525 0,8504 -4,6% GBP/USD 1,3290 +0,1% 1,3277 1,3315 -2,8% USD/JPY 113,16 +0,3% 112,83 113,41 +9,6% USD/KRW 1.174,33 -0,2% 1.177,13 1.180,44 +8,2% USD/CNY 6,3723 +0,1% 6,3682 6,3668 -2,4% USD/CNH 6,3727 +0,0% 6,3726 6,3679 -2,0% USD/HKD 7,7910 -0,0% 7,7926 7,7957 +0,5% AUD/USD 0,7108 +0,1% 0,7103 0,7152 -7,7% NZD/USD 0,6815 +0,1% 0,6809 0,6846 -5,1% Bitcoin BTC/USD 57.380,01 -1,3% 57.380,01 57.380,01 +97,5%

Der Dollar zeigte sich kaum verändert. Die Powell-Aussagen dürften den Greenback bis zum Ende des Jahres stärken, auch wenn dies davon abhänge, wie sich die Omikron-Variante entwickle, meinte MUFG. Angesichts der Ungewissheit über die neue Corona-Variante seien Investoren jedoch vorerst nicht bereit, vollständig zu den Zinserhöhungserwartungen von vor der Omikron-Entdeckung zurückzukehren.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,52 65,57 +1,4% 0,95 +40,1% Brent/ICE 69,89 68,87 +1,5% 1,02 +36,4%

Die Ölpreise gaben ihre anfänglichen Gewinne wieder ab und drehten ins Minus. Die erstmalige Bestätigung einer Omikron-Neuninfektion in den USA rückte die Sorge vor möglichen negativen Konjunkturauswirkungen und damit einer sinkenden Nachfrage in den Vordergrund. Im Blick stand zudem das noch bis Donnerstag laufende Treffen der Opec+. Die Hoffnung am Markt ist, dass das Kartell schon beschlossene Pläne verschiebt, mehr Öl zu fördern.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.777,91 1.780,92 -0,2% -3,01 -6,3% Silber (Spot) 22,46 22,38 +0,4% +0,08 -14,9% Platin (Spot) 946,81 936,00 +1,2% +10,81 -11,5% Kupfer-Future 4,26 4,25 +0,4% +0,02 +21,0%

Der Goldpreis profitierte von seinem Status als "sicherer Hafen" und legte um 0,3 Prozent auf 1.779 Dollar je Feinunze zu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR MEXIKO

Die Bank of Mexico hat ihre Wachstumsprognose für 2021 auf 5,4 von 6,2 Prozent gesenkt. Sie begründete dies mit dem unerwarteten Rückgang der Wirtschaftstätigkeit im dritten Quartal. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im dritten Quartal um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem es zuvor vier Quartale in Folge zugelegt hatte.

TINDER

Die Muttergesellschaft der Dating-App Tinder will mehr als 400 Millionen Dollar an Gründer des Dienstes zahlen, um finanzielle Streitigkeiten um die Unternehmensbewertung beizulegen. So sollen die Mitgründer Sean Rad, Justin Mateen und Jonathan Badeen sowie sieben weitere ehemalige Mitarbeiter insgesamt 441 Millionen Dollar erhalten, wenn sie alle rechtlichen Verfahren einstellen.

T-MOBIL US

Der US-Mobilfunkbetreiber besorgt sich Geld am Anleihemarkt. Wie die Tochter der Deutschen Telekom mitteilte, gibt sie Schuldscheine (Senior Secured Notes) im Volumen von 3 Milliarden US-Dollar aus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

