FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Dürr von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 60 Euro angehoben. Der Anlagenbauer sei fit für die Zukunft, schrieb Analystin Katharina Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach der Investorenveranstaltung mit Fokus auf Klima-Strategie und künftige Wachstumschancen. Neben solider Erholung im Kerngeschäft winke dank Batteriezell-Produktion in Europa und Industriedigitalisierung noch mehr Dynamik./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2021 / 06:01 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005565204