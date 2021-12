Der Octopus Renewables Infrastructure Trust hat den Windanlagenbauer NORDEX mit der Lieferung von zwölf Turbinen des Typs N133 mit einer Gesamtleistung von rund 50 Megawatt für den Windpark Cumberhead beauftragt. Die Turbinen haben laut Mitteilung eine Leistung von jeweils 4,165 MW. Der Auftrag beinhaltet zudem die Wartung und Instandhaltung der Anlagen über 25 Jahre. Der Windpark entsteht in der Grafschaft South Lanarkshire in Schottland. Die Infrastrukturarbeiten vor Ort haben bereits begonnen, bis Ende 2022 soll der Windpark vollständig in Betrieb gehen.



