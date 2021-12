DJ EUREX/DAX-Future vom Tagestief deutlich erholt

FRANKFURT (Dow Jones)-Nach einem Start am Tagestief kann der DAX-Future am Donnerstag im Verlauf deutlich zulegen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 176 auf 15.333 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.393 und das Tagestief bei 15.187 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 6.216 Kontrakte. Im Tageshoch hat der Future damit nahezu punktgenau an der 200-Tageslinie bei 15.395 Punkten wieder nach unter gedreht. Diese Marke bei gilt es in den kommenden Stunden zu überwinden, ansonsten drohe eine weitere Konsolidierungsrunde, heißt es im Handel.

December 02, 2021 02:37 ET (07:37 GMT)

