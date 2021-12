Hamburg (www.anleihencheck.de) - 2022 wird das BIP in den USA voraussichtlich erneut mit einer relativ robusten Rate von 4,0% expandieren, nach 5,6% in diesem Jahr, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.In Q4 habe sich das BIP-Wachstum vermutlich beschleunigt und dieses hohe BIP-Niveau wirke sich positiv auf die Jahreswachstumsrate im kommenden Jahr aus. ...

