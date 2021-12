DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Plus am Mittwoch im späten Handel in Folge der Risk-off-Stimmung an der Wall Street kommt der Bund-Future am Donnerstag im Verlauf etwas zurück. Der Dezember-Kontrakt verliert 28 Ticks auf 172,3 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,6 Prozent und das Tagestief bei 172,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 46.947 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 13 Ticks auf 135,35 Prozent. Charttechnische Widerstände lokalisieren die Marktstrategen der Helaba bei 172,71 und 172,76 Prozent. Nach unten sei derweil mit der 100-Tagelinie bei 171,48 etwas mehr Luft,

