Costco Wholesale: technische Gegenreaktion noch vor den Earnings?

Quartalszahlen beim Handelsunternehmen Costco Wholesale (COST) schon nächste Woche. Jetzt Daytrade oder Swingtrade starten?

Symbol: COST ISIN: US22160K1051

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des Einzelhandelsunternehmens liegt im Halbjahresvergleich fast 36 Prozent im Plus. Nach dem Allzeithoch am vergangenen Montag korrigierte sie zusammen mit dem Gesamtmarkt und notiert momentan am 20er-EMA. Die beiden langen roten Kerzen der letzten Tage lassen eine starke Gegenreaktion in den nächsten Tagen erwarten.

Chart vom 01.12.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 525.00 USD





Meine Expertenmeinung zu COST

Meinung: Costco Wholesale ist ein Handelsunternehmen, das mit einem Mitgliedermodell arbeitet. Die Standardmitgliedschaft kostet 60 US-Dollar. Die Executive-Mitgliedschaft ist für 120 US-Dollar pro Jahr zu haben und bietet Kunden zusätzlich diverse Einkaufsprivilegien und 2 Prozent Cashback auf die Einkäufe. Beim Blick auf die fundamentalen Zahlen fallen die stabilen Zuwächse bei Umsatz und Gewinn über mehrere Jahre auf.

Setup

Mögliches Setup: Langfristige Investoren werden trotz des kleinen Rücksetzerss in der Aktie investiert bleiben oder gar ihre Positionen ausbauen. Wer einen Daytrade oder Swingtrade anvisiert, sollte die Intraday-Entwicklung - auch des Gesamtmarktes - beachten und wissen, dass die nächsten Quartalszahlen am 9. Dezember nach Börsenschluss anstehen. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in COST.

Veröffentlichungsdatum: 02.12.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.