Der Erstversicherungsmakler von Aon hat mit Dr. Gunnar Siebert einen neuen Head of M&A Cyber für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Siebert berichtet in seiner neuen Rolle an den Head of M&A and Transaction Solutions Germany, Dr. Matthias Luettges. Dr. Gunnar Siebert übernimmt mit sofortiger Wirkung beim Erstversicherungsmakler von Aon die Leitung des M&A-Cyber-Teams in Deutschland, Österreich und der Schweiz und berichtet direkt an Dr. Matthias Luettges, Head of M&A and Transaction Solutions ...

