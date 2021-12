Der US-Hersteller habe seine Zulieferer über eine sich abschwächende Nachfrage nach dem iPhone 13 informiert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Da das Angebot an neuen iPhones wegen der Probleme in der Lieferkette derzeit knapp sei, hätten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...