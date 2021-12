München (ots) -Mit vier Top-Prominenten als Rategäste lädt Frank Plasberg wieder ein: Kurz vor Silvester präsentiert er im Ersten den traditionell turbulenten Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen. Florian Silbereisen will es wissen: Zum ersten Mal tritt er gegen die wohl erfahrenste Rate-Crew im deutschen Fernsehen an. Kann er gegen Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers bestehen?Kaum zu glauben, was 2021 alles passiert ist - aber wer kennt sich aus mit den emotionalsten, schrägsten, wichtigsten und lustigsten Ereignissen, Bildern und Videos des Jahres? Und wer kann mit Körpereinsatz die Herausforderungen bei den spektakulären Spielen meistern? Die Konkurrenz ist knallhart: Günther Jauch geht zum 14. Mal an den Start. Jan Josef Liefers ist zum elften Mal dabei, Barbara Schöneberger feiert mit ihrem 10. Auftritt ein Jubiläum."2021 - Das Quiz" ist eine Produktion der I & U Information und Unterhaltung TV Produktion im Auftrag des NDR. Regie: Frederik Schnitzler; Redaktion: Sabine Fritz (NDR).Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/ 558944898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deJulia Radonjic, Marc Meissnerplanpunkt:PRTel.: 0221 91 255 70E-Mail: post@planpunkt.deFoto über www.ardfoto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5088503