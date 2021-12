DGAP-Ad-hoc: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

02.12.2021 / 09:50 CET/CEST

Sofia / München, 2. Dezember 2021 - Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat am Black Friday und Cyber Monday erneut beeindruckende Umsätze realisiert. Über den Online-Shop und das Vertriebsnetz seines auf die Entwicklung und den Vertrieb von IoT-Geräten spezialisierten Tochterunternehmens Allterco Robotics EOOD, konnte das Unternehmen über 400 Tausend verkaufte Hausautomatisierungsgeräte für mehr als BGN 9 Mio. (EUR 4,6 Mio.) verzeichnen. Verbraucher aus über 120 Ländern auf der ganzen Welt nutzten die Sonderangebote und bestellten ihre Shelly-Geräte, wobei das größte Interesse in Deutschland zu verzeichnen war, gefolgt von Italien, Portugal, den Niederlanden, Österreich und Belgien. Mehr Informationen unter allterco.com. Investor Relations Kontakt

