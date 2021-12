Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das BIP der Eurozone wird im kommenden Jahr mit einer Rate von 4,4% ähnlich stark expandieren wie 2021 (4,9%), so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Das relativ robuste Wachstum, das die Analysten für 2022 erwarten würden, sei vor allem auf die positive Entwicklung in Frankreich, Italien und Spanien zurückzuführen. Dort habe die relativ hohe Impfquote zuletzt ein hohes Wirtschaftswachstum ermöglicht. Deutschland werde zwar stärker wachsen als 2021, bleibe aber unter dem Durchschnitt der Eurozone. Vor allem in Q1 2022 dürfte sich Deutschland als Bremsklotz erweisen, danach jedoch einen positiven Beitrag zum Wirtschaftswachstum der Eurozone beitragen. ...

