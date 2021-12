Die jüngsten Kursverluste der deutschen Autobauer haben Anleger am Mittwoch zu Käufen genutzt. Vorausgegangen waren zuletzt herbe Verluste: BMW hatten in fünf Handelstagen bis zu fast 12 Prozent eingebüßt, Daimler fast elf Prozent. Anders Volkswagen, bei denen sich zuletzt die Verluststrecke der vergangenen Monate fortgesetzt hatte. Am Dienstag war die Aktie auf den niedrigsten Stand seit Anfang Februar gefallen.Mit einem Aufschlag in der Spitze von über fünf Prozent zählte VW zu den großen Gewinnern ...

