Es ist lediglich zwei Wochen her, da herrschte an der Börse noch Hochstimmung. Der DAX hatte mit 16.290 Punkten einen neuen Rekord aufgestellt und damit binnen eines Monats rund zehn Prozent zugelegt. Doch zwei Wochen später ist die Laune der Anleger ziemlich im Keller. Der Grund: Omikron. Die neue Variante des Coronavirus verbreitet sich rasant, in Deutschland sind bereits einige Fälle aufgetaucht. Auch Großbritannien, Kanada, Dänemark, Belgien, Tschechien, Italien und die Niederlande meldeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...