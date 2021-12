Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -IronFX freut sich sehr, den letzten Kampf der Iron Worlds Championship (IWC) anzukündigen. Die Iron World findet vom 16. November bis 16. Dezember statt, und viele Händler haben sich bereits angemeldet.Das große Finale der IronFX Iron Worlds Championship verspricht einer der spannendsten Wettbewerbe des führenden Brokers zu werden. IronFX hat ein weiteres Mal durch die Bereitstellung einer großen Trading-Wettbewerb mit vielen Geldpreisen für jede Runde ausgezeichnet. Die Veranstaltung folgt auf die beeindruckende Expansion des Maklers im letzten Jahr, trotz der weltweiten Pandemie.Wie man Iron World betrittHändler können am großen Finale teilnehmen, indem sie ein Konto eröffnen und den Mindestbetrag von $5000 einzahlen. Jeder Händler muss seinen eigenen Spitznamen wählen, bevor er mit dem Handel beginnt. Die drei Gewinner des Halbfinales dürfen sich registrieren und ihr Konto mit mindestens 1.000 Dollar auffüllen.Bargeldpreise aus einem Preispool von 1 Million DollarIn jeder Runde erhielten die Gewinner Geldpreise aus dem $1 Mio.-Preispool* In der letzten Runde werden 3 Gewinner Bargeldpreise aus dem Preispool von 800.000 $ erhalten:1.500.000 Dollar Preisgeld2.200.000 Dollar Preisgeld3.100.000 Dollar PreisgeldEin Vertreter von IronFX sagte: "Wir sind sehr zufrieden mit der Aufmerksamkeit, die wir erhalten haben, und mit der Zahl der Händler, die sich für die Meisterschaft angemeldet haben. Wir sind wie immer entschlossen, unseren Kunden weiterhin wertvolle und lohnende Dienstleistungen zu bieten."Informationen zu IronFXIronFX ist der preisgekrönte Weltmarktführer im Online-Handel, mit 10 Handelsplattformen und mehr als 300 handelbaren Instrumenten in den Bereichen Forex, Spot-Metalle, Futures, Aktien, Spot-Indizes und Rohstoffe. Der Broker betreut mehr als 1 Million Privatkunden aus über 180 Ländern und bietet einige der wettbewerbsfähigsten Konditionen in der Branche, darunter extrem niedrige Spreads und schnelle Ausführung.Verwandte LinksIronFX Webseite: https://www.ironfx.com/Erfahren Sie mehr über die Iron Worlds Championship https://www.ironfx.com/iron-worlds-championship/enJeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren.Nehmen Sie an der Iron Worlds Championship teil:JETZT REGISTRIERENhttps://www.ironfx.com/en/register?campaign=iron-worlds-championshipJeder Handel ist mit Risiken verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren.*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1695124/Iron_Worlds_Championship_Logo.jpgPressekontakt:+357-25027742czezou@notesco.comOriginal-Content von: IronFX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146745/5088615