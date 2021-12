Die Großbank UBS bietet ihren Schweizer Kunden nun die Möglichkeit, über die mobile Bank-App physisches Gold zu handeln. Damit ist man die erste Bank des Landes, die diesen Service anbietet, mit dem der "Sichere Hafen" Gold nun Privatkunden leichter zugänglich wird. Das Kalkül ist, dass die Investitionen in das Edelmetall in der Alpenrepublik steigen, da so auch kleinere Mengen / Werte gehandelt werden können. Das UBS-Produkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...