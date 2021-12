Berlin / Mainz (ots) -Beim IHK-Regionalforum Afrika Rheinland-Pfalz dreht sich am 8. Dezember 2021 von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr alles um Marktchancen in Afrika für deutsche Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. Besonders im Fokus stehen die Regionen Nordafrikas sowie das südliche Afrika. Es wird über Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen mit Interesse an einem Markteintritt in diesen Regionen informiert.Das IHK-Netzwerkbüro Afrika richtet die digitale Veranstaltung gemeinsam mit der IHK für Rheinhessen und dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau aus. Unternehmen wie B Braun Medical, CC Pharma GmbH oder TRACOE medical GmbH werden über ihre Erfahrungen in Afrika und ihren Markteintritt berichten. Der Fokus liegt hierbei auf den besonderen Herausforderungen in der Branche der Gesundheitswirtschaft. Zudem werden Informationen aus erster Hand über Unterstützungsangebote für einen Markteintritt in Afrika von Vertreterinnen und Vertretern aus den afrikanischen Auslandshandelskammern (AHKs) gegeben. "Obwohl die deutsch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen durch Corona einen spürbaren Dämpfer erfahren haben, existieren in den afrikanischen Märkten gerade in der Gesundheitswirtschaft für deutsche Unternehmen interessante Geschäftspotenziale. Chancen ergeben sich nicht nur durch den Ausbau der Gesundheitsinfrastrukturen, sondern aufgrund mitunter begrenzter öffentlicher Angebote auch für Anbieter in der Gesundheitsversorgung", unterstreicht Dr. Thando Sililo, Projektleiter des IHK-Netzwerkbüros Afrika und Mitorganisator des IHK-Regionalforums Afrika. Weitere Kooperationspartner der Veranstaltung sind SPECTARIS, BVMed Bundesverband Medizintechnologie, die Exportinitiative Gesundheitswirtschaft und die German Health Alliance (GHA).Im Anschluss an die Veranstaltung werden individuelle Beratungstermine mit Expertinnen und Experten für Unternehmen mit weiterführendem Interesse angeboten. Die Terminbuchung, weitere Informationen zum Ablauf der Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: https://ihk-event.de/regionalforum-afrika-2021Datum/Uhrzeit: Donnerstag, den 08.12.2021, von 10:00 bis 11:30 UhrFormat: Online-VeranstaltungÜber das IHK-Netzwerkbüro Afrika:Das IHK-Netzwerkbüro Afrika (INA) verstärkt die deutsche Außenwirtschaftsförderung zu Afrika und bietet deutschen Unternehmen eine kostenfreie Beratung zur Erschließung afrikanischer Märkte an. Es ist ein durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördertes Projekt bei der DIHK Service GmbH und Teil des Wirtschaftsnetzwerks Afrika. Weitere Informationen zum IHK-Netzwerkbüro Afrika finden Sie hier: https://www.dihk-service-gmbh.de/de/unsere-projekte/ihk-netzwerkbuero-afrikaPressekontakt:Charlotte RostekIHK-Netzwerkbüro AfrikaDIHK Service GmbHBreite Straße 2910178 BerlinTel. 030 20308 6243E-Mail: ina@dihk.deOriginal-Content von: IHK-Netzwerkbüro Afrika / DIHK Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159897/5088678