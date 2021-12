Mainz (ots) -Donnerstag, 9. Dezember 2021, 20.15 UhrErstausstrahlungEs ist nicht mehr zu leugnen: Die Erderwärmung schreitet voran, mit gravierenden Folgen. Klimaforscher fordern, zur Rettung des Planeten sofortige Maßnahmen zu treffen. "wissen aktuell: Der Klimawandel und die Folgen", am Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 20.15 Uhr in 3sat, zeigt, was den Klimawandel verursacht, welche Folgen Mensch und Natur drohen, wenn der CO2-Anstieg nicht eingedämmt wird, und welche Technologien im Kampf gegen den Klimakollaps helfen könnten.Schon heute beginnen sich wichtige, globale Ökosysteme wie die Meere, Arktis und Antarktis zu verändern. Auch die Gletscher der Alpen schmelzen. Das globale Wettersystem gerät aus den Fugen. Extremwetterereignisse häufen sich. Unwetter, Flutkatastrophen, Waldbrände und Hitzewellen bedrohen Menschen, Tiere und Natur. Die zunehmende Trockenheit schadet den Wäldern und der Landwirtschaft und führt zu Hungersnöten. Wasser ist in vielen Erdteilen heute schon Luxusgut.Wie kann der Klimawandel gestoppt werden? Reicht es aus, die CO2-Emissionen allein durch eine Mobilitätswende zu senken? Weitgehend auf die Nutzung fossiler Energieträger zu verzichten, mehr auf Sonnenenergie, Wind- oder Wasserkraft zu setzen? Oder muss die Gesellschaft in Zukunft auch stärker über den Lebensstil nachdenken und generell nachhaltiger leben?Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wissenaktuell3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5088722