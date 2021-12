EQS-News: Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Augmented Collaboration: Die Zukunft der Maschinenwartung



02.12.2021 / 11:15



Störungsbehebung durch digitale Arbeitsanweisungen eines Experten aus der Ferne? Wartung durch präzise Anleitungen dank einer AR-Brille? KI-basierte Ausbildung von Mitarbeitenden unter sicheren Bedingungen durch Simulationen? Das alles geht - dank dem führenden 5G Netz von Sunrise UPC und den Mixed-Reality-Lösungen visionärer Start-ups wie OverIT. Für bestmögliche Wartungsprozesse bieten Sunrise UPC und OverIT ihren Kunden neu ein attraktives 5G AR Field-Service-Kit, das im 5G Joint Innovation Center (JIC) von Sunrise UPC und Huawei getestet werden kann. mmer mehr Unternehmen sind gezwungen, Inspektionen, Wartungen, Reparaturen und Schulungen aus der Ferne durchzuführen, da sie mit Entfernungen, Mobilitätseinschränkungen, dem Bedarf an Zusammenarbeit, der Komplexität der Anlagen, der Unmöglichkeit, Aktivitäten und Treffen vor Ort zu organisieren, sowie mit der Notwendigkeit, Know-how und Wissen zu transferieren, konfrontiert sind. Innovative Start-ups wie OverIT mit ihrer SPACE 1 Augmented Collaboration-Lösung ermöglichen Industriebetriebe ihre Wartungsprozesse deutlich effizienter zu gestalten. Integrierte Sensoren melden den Ingenieuren Fehler an den Maschinen. Via einer AR-Brille, die es erlaubt, 3D-Projektionen in der direkten Umgebung darzustellen, können offline Handbücher mit Checklisten zur Behebung des Problems eingeblendet werden. Sollten unerwartete Störungen - beispielweise ein Notfallszenario - auftreten, sind online weitere Handbücher abrufbar. Reichen auch diese zur Behebung des Fehlers nicht aus, können die Mitarbeitenden über einen Videocall Experten hinzuziehen. Kosten sparen und gleichzeitig Mitarbeitende schulen Durch das Unlimited Mobile Workplace auch in Industriebetriebe entstehen keine Wartezeiten durch die variable Verfügbarkeit der Experten und deren Anreise, wodurch wiederum die Ausfallszeiten der Maschinen reduziert werden. Ungeplante Ausfallzeiten sind der grösste Kostenfaktor in der herstellenden Industrie. Diese zu minimieren, ist eine der grössten Errungenschaften der Industrie 4.0. Der Einsatz von Lösungen wie SPACE1 löst auch einen Teil der Probleme, die durch den zunehmenden Fachkräftemangel entstehen. Denn die Mitarbeitenden müssen nicht zwangsläufig Spezialisten auf dem Gebiet sein - die Experten stehen ihnen auch aus der Ferne unterstützend zur Seite. Daneben hat das Vorgehen durch die AR-Brille einen weiteren Vorteil: Die Mitarbeitenden werden an einem realen Fall geschult und können bei Bedarf sämtliche Handlungsschritte aufzeichnen. Die damit gesammelten Daten werden mittels künstlicher Intelligenz analysiert und später anderen Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt, damit diese aus den Erfahrungen ihrer Kollegen lernen können. Zudem sind Betriebe dank AR-Brillen in der Lage, verschiedene Situationen zu simulieren. Dies erlaubt es den Mitarbeitenden, die Szenarien in einer sicheren Umgebung zu üben und sich auf diesem Weg für den Ernstfall zu rüsten. 5G AR Field-Service Kit Sunrise UPC und OverIT arbeiten Hand in Hand, um Kundinnen und Kunden die bestmögliche Erfahrung zu verschaffen. Sie bieten ihnen hierfür ein attraktives 5G AR Field-Service Kit. Das Bundle besteht aus einer AR-Brille der neuesten Generation, einem 5G-Hotspot inkl. SIM-Karte für leistungsfähige Datenübermittlung sowie einer Softwarelizenz für SPACE 1 von OverIT. Die Lösung von OverIT ist nicht nur plattform-übergreifend, sondern auch geräteübergreifend, so dass Unternehmen selbst entscheiden können, auf welchem Gerät sie die Lösung nutzen möchten. Die Zukunft selbst erleben Damit sich Industriebetriebe von den Vorteilen vom Unlimited Mobile Workplace und der Wartung durch AR-Brillen überzeugen können, hat OverIT eine Testumgebung im 5G Joint Innovation Center (JIC) von Sunrise UPC und Huawei eingerichtet. Die Infrastruktur des JIC sorgt dabei für das bestmögliche Besuchererlebnis. Über eine stabile 5G-Vernetzung wird sichergestellt, dass die Zusammenarbeit mit den Experten ohne Verzögerungen erfolgt, Bilder dank der hohen Bandbreite hochauflösend übertragen werden und die Teilnehmer aufgrund der niedrigen Latenzzeiten ruckelfrei durch sämtliche Prozesse geführt werden. Dabei setzt das Sunrise UPC 5G Netz Massstäbe. Infos zu SPACE1 von OverIT: https://www.overit.it/en/products/space1/ Infos zu Smart Manufacturing und OverIT: https://www.sunrise.ch/business/de/grossunternehmen/branchen/smarte-produktion/stories/overit JIC Tour: https://www.sunrise.ch/business/de/grossunternehmen/5g-innovation/jic-tour-buchen Pressemitteilung (pdf) Image (jpg) Sunrise UPC OverIT Media Relations Marketing Department media@sunrise.net marketing@overit.it Telefon: 0800 333 000

