München (ots) -In der Serie "Die Bergretter" riskiert Schauspieler Sebastian Ströbel, alias "Bergretter Markus Kofler", im Dachsteingebirge seit sieben Jahren Kopf und Kragen. Damit kennt sich auch sein Hollywood-Kollege und Rateduell-Gegner Ralf Moeller bestens aus. Zur Auftaktraterunde der Woche brauchen beide aber vor allem Köpfchen.Am Dienstag hat Moderator Kai Pflaume die deutsche Sängerin Sotiria und den belgischen Crossover- und Popsänger Helmut Lotti ins "Wer weiß denn sowas?"- Studio eingeladen. Die richtigen musikalischen Töne treffen beide perfekt, aber wie sieht es beim Raten aus?Aktuell ist die Schauspielerin Jördis Triebel wieder in der rbb-Serie "Warten auf'n Bus" als Busfahrerin Kathrin zu sehen und ihr Kollege Uwe Kockisch bleibt auf ewig die perfekte Verkörperung des venezianischen "Commissario Brunetti". Am Mittwoch treffen sie sich im "Wer weiß denn sowas?"- Studio, um gegeneinander zum Wettraten anzutreten.Die singenden Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich gehören als "Die Amigos" zu den Superstars des deutschen Schlagers. Seit mehr als 50 Jahren machen sie gemeinsam Musik, im Sommer erschien ihr aktuelles Album "Freiheit". Streiten tun sie sich eigentlich nur über Fußball, man darf gespannt sein, ob es am Donnerstag dabei bleibt.Zum Wochenausklang wird es noch mal richtig lustig im Ratestudio, wenn zwei ausgewiesene Spaßvögel gegeneinander antreten: Die Comedians Kaya Yanar und Paul Panzer versuchen, mit viel Witz und der Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, Fragen wie diese richtig zu beantworten:Um das Jahr 1920 bezeichnete der Begriff "Hipster" Männer und Frauen, die ...?a) auf einen Gehstock angewiesen waren.b) beim Charleston-Tanz die Hüften schwingen ließen.c) während der Prohibition Alkohol in Flachmännern mit sich führten.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 6. bis 10.12.2021 im Überblick:Montag, 6. Dezember - Sebastian Ströbel und Ralf MoellerDienstag, 7. Dezember - Sotiria und Helmut LottiMittwoch, 8. Dezember - Uwe Kockisch undJördis TriebelDonnerstag, 9. Dezember - Bernd Ulrich und Karl-Heinz UlrichFreitag, 10. Dezember - Kaya Yanar und Paul PanzerWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.