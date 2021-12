Der amerikanische Lebensmittelkonzern Campbell Soup Company (ISIN: US1344291091, NYSE: CPB) schüttet am 31. Januar 2022 eine Quartalsdividende von 37 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record day ist der 6. Januar 2022. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorquartal unverändert. Auf das Jahr gerechnet werden 1,48 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer Dividendenrendite in ...

