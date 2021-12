Europäische Banktitel sind seit Ende letzter Woche stark unter die Räder gekommen. Die neue Mutante aus Südafrika hat für einen Abverkauf in der Branche gesorgt. Doch es gibt auch Titel, die sich resistenter zeigten und besser aufgestellt sind als die Konkurrenz. Dazu gehört sicherlich die französische BNP Paribas - auch wegen der Dividende.Die BNP ist als Universalbank breit diversifiziert und kam bisher mit am besten in der Branche durch die Pandemie. Die Bewertung der Aktie ist nach dem Rücksetzer ...

