Das Unternehmen hat sich dank des Erfolgs mit Fotobüchern zum angesehenen Digital-Player entwickelt. Die Oldenburger haben ehrgeizige Ziele.Im Frühling 2020, der Lockdown dauerte schon einige Wochen an, begann man sich zu wundern. Wo kommen auf einmal all die Bestellungen her? Wieso geben die Kunden plötzlich Fotobücher in Auftrag, deren Inhalte etliche Jahre alt sind?"Offensichtlich hatten die Menschen schon sehr lange den Wunsch nach diesen Büchern und nun, im Lockdown, fanden sie die Zeit dafür", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...