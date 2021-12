Der europäische Chemieverband Cefic hat untersuchen lassen, welche ökonomischen Folgen die in Brüssel geplante EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit (CSS) für die chemische Industrie in Europa voraussichtlich haben wird. Eine Studienreihe, die vom europäischen Chemieverband Cefic in Auftrag gegeben wurde, soll die Auswirkungen der CSS auf die chemische Industrie in der EU untersuchen. Die erste nun veröffentlichte Studie bewertet dabei auf Grundlage der Daten von mehr als 100 europäischen Chemieunternehmen ...

