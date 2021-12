Fidelity gehen die Entwicklungen hinsichtlich eines Bitcoin-Spot-ETF in den USA nicht schnell genug. Deshalb geht man nun nach Kanada. Es ist ein Paukenschlag: Fidelity Investments - einer der größten Vermögensverwalter der Welt (4,2 Billionen US-Dollar AUM) - launcht wohl in Kürze einen eigenen Bitcoin-Spot-ETF in Kanada. Das teilte der Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas auf Twitter mit. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens gibt es allerdings noch nicht, ebenso wenig steht der Handelsplatz fest. Auf der ...

