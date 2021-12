Wer keine Lust auf Schokolade hat, aber gerne programmiert, sollte sich den Coding-Adventskalender Advent of Code anschauen. Hinter jedem virtuellen Türchen findet sich ein Coding-Rätsel - besondere Programmierkenntnisse braucht es nicht. Seit 2015 bringt der Softwareentwickler Eric Wastl, Senior Architect bei der Sammelkartenspiele-Plattform TCG Player, jedes Jahr den sogenannten Advent of Code (AOC) an den Start. Der Coding-Adventskalender richtet sich speziell an Programmier:innen und steht kostenfrei zum Türchenöffnen zur Verfügung. An dem Lösen der Coding-Rätsel beteiligen sich mittlerweile Zehntausende Nutzer:innen...

