DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:27 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.520,50 +0,3% +21,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.840,25 -0,2% +23,2% Euro-Stoxx-50 4.107,04 -1,7% +15,6% Stoxx-50 3.615,72 -1,4% +16,3% DAX 15.232,71 -1,6% +11,0% FTSE 7.107,25 -0,9% +11,0% CAC 6.795,67 -1,3% +22,4% Nikkei-225 27.753,37 -0,7% +1,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,53 +0,46 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,36 -0,02 -0,60 US-Rendite 10 J. 1,44 0,03 -1,24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,93 65,57 +0,5% 0,36 +38,8% Brent/ICE 69,22 68,87 +0,5% 0,35 +36,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.778,42 1.780,92 -0,1% -2,50 -6,3% Silber (Spot) 22,41 22,38 +0,2% +0,04 -15,1% Platin (Spot) 949,60 936,00 +1,5% +13,60 -11,3% Kupfer-Future 4,26 4,25 +0,2% +0,01 +20,8%

Im Blick steht das Opec-Treffen, in dessen Umfeld die Ölpreise zulegen. Die alles bestimmende Frage ist, ob die Ölförderer an der schon beschlossenen Ausweitung der Produktion festhalten oder angesichts des starken Rückgangs der Ölpreise in den vergangenen Tagen noch zuwarten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Prognosen für die Tagestendenz an der Wall Street sind angesichts der dominierenden Nervosität und erhöhten Schwankungsanfälligkeit seit dem Auftreten der Virusvariante Omikron auch am Donnerstag schwierig. Wie am Vortag gesehen, reagiert der Markt äußerst empfindlich auf neue Entwicklungen, selbst wenn sie wenig überraschend kommen, wie der erste Omikron-Fall in den USA am Mittwoch. Zum Start am Donnerstag sieht es zunächst nach einer moderaten Erholung aus. Zwar gibt es einigermaßen beruhigende Aussagen von Gesundheitsexperten und auch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach die vorhandenen Impfstoffe auch gegen Omikron einen gewissen Schutz böten, allerdings weiß man bislang immer noch nicht viel über die neue Variante. Deshalb schwelen die Sorgen vor neuen Lockdown-Maßnahmen mit negativen Folgen für die Wirtschaft weiter. Das zweite marktbestimmende Thema bleibt die Zinsentwicklung bzw. die US-Geldpolitik, nachdem Notenbankchef Powell am Vortag wiederholt hatte, dass die Konjunktur so robust und die Inflation so beharrlich hoch sei, dass eine Beschleunigung des sogenannten Taperings angezeigt sei. Unternehmensseitig werden Geschäftszahlen der Nahrungsmitteleinzelhändler Kroger und Dollar General erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Tagesverlauf:

- DE/Siemens AG, Geschäftsbericht, München

- DE/Scout24 SE, Capital Markets Day, Berlin

DIVIDENDENABSCHLAG

Linde 1,06 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 199.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Die Anleger sind weiter nervös mit Blick auf die Nachrichtenlage um die Coronavirusvariante Omikron. Das spricht zunächst für eine Fortsetzung des volatilen Handels mit schnell wechselnden Aufs und Abs. Keine Akzente setzen die stark gestiegenen Erzeugerpreise in der Eurozone. Während die US-Notenbank das Thema Inflation zunehmend ernst nimmt, ist eine entsprechende Wende bei der EZB bislang nicht erkennbar. Der Stoxx-Subindex Öl und Gas liegt vor den mit Spannung erwarteten Beschlüssen der Opex+ nur minimal im Minus und schlägt sich aktuell noch am besten. Thyssenkrupp fallen um 2,4 Prozent. Dass das Unternehmen mittelfristig eine bereinigte operative Gewinnmarge von 4 bis 6 Prozent anstrebt, während laut Jefferies der Konsens bei 4,1 liegt, geht in der schlechten Stimmung unter. Positiv werden Ausblick und Ziele des französischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern Safran (+0,1%) im Handel eingeschätzt.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 9:19 Uhr Mi, 17:38 % YTD EUR/USD 1,1343 +0,2% 1,1329 1,1326 -7,1% EUR/JPY 127,99 +0,2% 128,56 127,89 +1,5% EUR/CHF 1,0422 +0,1% 1,0423 1,0417 -3,6% EUR/GBP 0,8514 -0,1% 0,8505 0,8507 -4,7% USD/JPY 112,83 -0,0% 113,48 112,90 +9,2% GBP/USD 1,3322 +0,3% 1,3321 1,3313 -2,5% USD/CNH (Offshore) 6,3759 +0,1% 6,3677 6,3686 -2,0% Bitcoin BTC/USD 57.380,01 -1,3% 57.380,01 57.380,01 +97,5%

Bei Euro und Dollar tut sich wie am Vortag wenig, der Wechselkurs bewegt sich seitwärts. Wenig tut sich aktuell auch bei der Lira, nachdem diese am späten Vortag etwas an Terrain zum Dollar eingebüßt hatte und von einer Devisenmarktintervention der Notenbank des Landes letztlich nicht profitieren konnte. Nun hat Präsident Erdogan seinen Finanzminister entlassen, weil der mit der unorthodoxen Ansicht Erdogans nicht übereinstimmt, wonach hohe Zinsen die Inflation antreiben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Die Indexbewegungen in beide Richtungen fielen deutlich geringer aus als zuletzt in den USA und in Europa. Lediglich Seoul zeigte sich sehr fest. In den USA hatte zwar Auftreten der Omikron-Variante des Coronavirus für späte Verkäufe an der Wall Street gesorgt, doch beschwichtigen Aussagen über die Wirksamkeit der existierenden Impfstoffe im Hinblick auf schwere Krankheitsverläufe die Akteure in Ostasien. In Hongkong führten Immobilienwerte das Tableau der Gewinner mit an, weil Peking die Liquiditätsengpässe der Krisenbranche weiter angeht. China Overseas Land & Investment gewannen 2,9 und Longfor Group 3,1 Prozent. Nachdem das Auftreten der Omikron-Variante in Japan zu Reisebeschränkungen geführt hat, verloren East Japan Railway 3,5 Prozent. Softbank gaben 5,1 Prozent ab, nachdem die Kurse der Beteiligungen Alibaba und Doordash zuletzt deutliche Verluste eingefahren hatten. In Seoul gab es Spekulationen über anziehende Preise für Speicherchips. Samsung Electronics zogen um 1,9 Prozent an.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen präsentieren sich stabil. Das Geschäft dünnt langsam aus, der Primärmarkt ist bereits nahezu zum Erliegen gekommen. Angesichts des langsam zu Ende gehenden Jahres und der mit Spannung erwarteten EZB-Sitzung am 16. Dezember sei auch nicht davon auszugehen, dass in den kommenden beiden Wochen noch viel Bewegung in den Primärmarkt kommen werde, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

THYSSENKRUPP

gibt im laufenden Konzernumbau neue Ziele für die nächsten Jahre aus und strebt mittelfristig eine bereinigte EBIT-Marge von 4 bis 6 Prozent und einen "signifikant positiven" freien Cashflow vor Übernahmen an. Ein klares Ziel sei zudem die Rückkehr zu verlässlichen Dividendenzahlungen.

THYSSENKRUPP

hat beim Kapitalmarkttag erste Hinweise auf den Verlauf des ersten Geschäftsquartals gegeben und ist demnnach im Rahmen der Erwartungen des Managements ins Quartal gestartet. Einem deutlichen Umsatzwachstum und einem "klar positiven" operativen Ergebnis stehe ein "signifikant negativer" freier Cashflow gegenüber. Letzteres sei aber auf temporärere Effekte zurückzuführen.

K+S

hat das Prüfungsverfahren durch die Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung endgültig beendet. Man habe der DPR fristgerecht mitgeteilt, mit dem Prüfungsergebnis einverstanden zu sein, so K+S.

NORDEX

hat einen Auftrag aus Schottland erhalten. Der Octopus Renewables Infrastructure Trust (ORIT) hat den Windanlagenbauer mit der Lieferung von zwölf Turbinen des Typs N133 mit einer Gesamtleistung von rund 50 Megawatt (MW) für den Windpark "Cumberhead" beauftragt.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Nettovermögenswert deutlich gesteigert und unter dem Strich wieder einen signifikanten Gewinn erzielt. Die Aktionäre dürfen sich über eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie freuen, die damit doppelt so hoch ausfallen soll wie im Vorjahr.

SIXT

erweitert das Geschäft durch eine Franchise-Partnerschaft in Australien. Der Autovermieter schloss eine Kooperation mit der National Roads & Motorists' Association (NRMA), dem laut Mitteilung größten nationalen Automobilclub und einem führenden Autovermieter Australiens.

BOSCH

startet die Großserienfertigung von Leistungshalbleitern aus Siliziumkarbid (SiC). Beliefert werden sollen Automobilhersteller weltweit, die Chips künftig in immer mehr Serienfahrzeugen zum Einsatz kommen.

BARCLAYS - RBS - HSBC - CREDIT SUISSE

Die vier europäischen Banken müssen wegen der Teilnahme an einem Kartell im Devisenkassahandel Strafen zahlen. Die EU-Kommission brummte ihnen Geldbußen von insgesamt 344 Millionen Euro auf. Die UBS muss dank der Kronzeugenregelung nichts zahlen.

NOVARTIS

rechnet mittelfristig mit einem weiteren Umsatzwachstum, vor allem dank der wichtigsten Wachstumstreiber am Markt. Zudem könnten bis 2026 mehrere neue Medikamente zugelassen werden. Novartis erwartet, dass die Umsätze bis 2026 weiter mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mindestens 4 Prozent steigen.

SAFRAN

erwartet bis 2025 ein Wachstum der Gewinnmarge und des Umsatzes und eine wiederkehrende operative Gewinnmarge von 16 bis 18 Prozent. Dies würde eine Steigerung der Marge "um mehr als 5 Prozentpunkte gegenüber 2021 bedeuten.

VALNEVA

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat eine beschleunigte Prüfung einer Zulassung des Corona-Impfstoffs von Valneva angekündigt.

GENERAL MOTORS

hat angesichts der guten Nachfrage und der sich entschärfenden Chip-Krise seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben. Den Gewinn vor Steuern erwartet das Unternehmen dieses Jahr nun bei rund 14 Milliarden Dollar. Bisher wurden 11,5 bis 13,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

APLLE

hat einem Medienbericht zufolge Zulieferern gegenüber seine Geschäftserwartungen an das iPhone 13 gedämpft. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis aus mehrere mit der Sache vertraute Personen berichtet, hat Apple seine Zulieferer darüber informiert, dass die Nachfrage nach seinen iPhones vor dem Weihnachtsgeschäft geringer ist als erwartet.

SQUARE

Wenige Tage nach seinem Rücktritt als Chef von Twitter hat Jack Dorsey das zweite von ihm mitgegründete Unternehmen umbenannt: Aus dem Online-Bezahldienst Square wird Block - auch in Anlehnung an die Blockchain-Technologie.

